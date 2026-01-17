  1. Моя Слобода
Тулякам напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний

Центр гражданской защиты и спасательных работ дал разъяснения.

Тулякам напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний

Во время купаний нельзя окунаться в прорубь в непредназначенных для этого местах, быть в состоянии алкогольного опьянения. Также запрещается нырять и плавать под водой, приводить к проруби животных, собираться группами на льду у края полыньи и заходить за ограждения.

Напоминаем, в ночь с 18 на 19 января в областной столице будут организованы:

- 2 купели в ЦПКиО им. П.П. Белоусова на среднем пруду;

- купель в д. Барыбинка, Храм св. апостола Андрея Первозванного;

- купель в Богородичном Щегловском мужском монастыре на ул. Л. Чайкиной, д. 1;

- купель в п. Горелки, ул. Мирная, 17-б (территория родника).

В целях безопасности на водных объектах будут дежурить спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Места проведения крещенских купаний оборудуют пунктами переодевания (в местах купания на открытой воде) и обогрева, организуют горячий чай.

Фотограф:
17 января, в 21:14
