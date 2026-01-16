Создать в Тульской области следж-хоккейную команду из участников СВО предложил Дмитрий Миляев

Об этом стало известно в ходе заседания регионального совета по спорту.

Сегодня, 16 января, в Туле состоялось заседание регионального совета по спорту. В ходе заседания губернатор Дмитрий Миляев предложил создать в Тульской области следж-хоккейную команду, которая будет состоять из числа участников специальной военной операции.

«Давайте с коллегами из министерства спорта поработаем над созданием такой команды», — заявил губернатор.

Кроме этого, Дмитрий Миляев напомнил, что в нашем регионе имеется сильнейшая следж-хоккейная команда: