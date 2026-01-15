Больше 50 тысяч туляков платят за газ электронно

Фото из архива Myslo.

Все больше жителей Тульской области отдают предпочтение электронным квитанциям для оплаты газа. Уже более 54 тысяч человек перешли на удобный цифровой формат оплаты коммунальных услуг, рассказали в «Газпром межрегионгаз Тула».

Квитанции приходят мгновенно на ваш e-mail, исключая задержки доставки. Получить электронную квитанцию можно:

через личный кабинет на сайте «Газпром межрегионгаз Тула»,

через мобильное приложение «Мой газ».

Кроме того, используя мобильное приложение, можно настроить получение квитанций для нескольких адресов одновременно и оплатить счета близких со своего телефона.