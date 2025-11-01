Октябрь-2025 в Туле оказался холоднее и дождливее, чем в прошлом году

Фото Алексея Пирязева.

В октябре 2025 года в Туле среднемесячная температура составила +7,4 градуса, что на 2 градуса выше нормы. В прошлом году месяц был немного теплее — +8,1 градуса.

Осадков в областной столице выпало 82 мм, что составляет 146% от месячной нормы. Годом ранее показатели составили 78 мм или 139% от нормы месяца.

А еще в октябре 2025 года в Туле был побит один погодный рекорд: 1 октября стало самым холодным за последние 49 лет. Так, метеорологи зафиксировали в этот день -4 градуса. До этого холоднее всего было в 1976 году — -2,7.

Продолжительность солнечного сияния в октябре составила 66 часов при норме 95.



