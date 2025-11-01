  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Октябрь-2025 в Туле оказался холоднее и дождливее, чем в прошлом году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Октябрь-2025 в Туле оказался холоднее и дождливее, чем в прошлом году

Погодные итоги месяца подвели синоптики Тульского гидрометцентра.

Октябрь-2025 в Туле оказался холоднее и дождливее, чем в прошлом году
Фото Алексея Пирязева.

В октябре 2025 года в Туле среднемесячная температура составила +7,4 градуса, что на 2 градуса выше нормы. В прошлом году месяц был немного теплее — +8,1 градуса.

Осадков в областной столице выпало 82 мм, что составляет 146% от месячной нормы. Годом ранее показатели составили 78 мм или 139% от нормы месяца.

А еще в октябре 2025 года в Туле был побит один погодный рекорд: 1 октября стало самым холодным за последние 49 лет. Так, метеорологи зафиксировали в этот день -4 градуса. До этого холоднее всего было в 1976 году — -2,7.

Продолжительность солнечного сияния в октябре составила 66 часов при норме 95.


 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 13:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погодаитоги погоды октябрясиноптики
Погода в Туле 1 ноября: небольшие осадки и до +8
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 ноября: небольшие осадки и до +8
сегодня, в 07:00, 62 765 4
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
Жизнь Тулы и области
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
вчера, в 18:18, 192 6997 -33
Над Тулой ночью сбили 4 БПЛА: обломки упали на ул. Кутузова
Жизнь Тулы и области
Над Тулой ночью сбили 4 БПЛА: обломки упали на ул. Кутузова
сегодня, в 06:09, 40 4967 2
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Дежурная часть
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
сегодня, в 09:11, 29 5330 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пропавшую в Тульской области 10-летнюю девочку нашли живой
Пропавшую в Тульской области 10-летнюю девочку нашли живой
В праздничные выходные ноября в Тульской области изменится расписание пригородных поездов
В праздничные выходные ноября в Тульской области изменится расписание пригородных поездов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.