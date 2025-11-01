У туляков остался месяц на уплату налогов за 2024 год

Для уплаты налогов за 2024 год остался месяц. С 1 декабря на задолженность начнут начисляться пени, а счета могут быть временно заблокированы до погашения долга.
Оплатить нужно налог на недвижимость, земельный и транспортный налоги, а также НДФЛ. Сделать это быстро и без очереди можно на портале «Госуслуги».
Если вы подписаны на электронные налоговые уведомления, счет появится на главной странице портала и в разделе «Платежи» — достаточно нажать «Оплатить» и выбрать банковскую карту, с которой спишется платёж.
При получении бумажного налогового уведомления для оплаты потребуется отсканировать QR-код на квитанции через приложение «Госкан» или ввести УИН в разделе «Оплатить по квитанции».
В этом году россияне оплатили налоги онлайн уже почти 3 млн раз.