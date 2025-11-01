У туляков остался месяц на уплату налогов за 2024 год

С 1 декабря на неоплаченные суммы будут начисляться пени.

Фото Алексея Пирязева.

Для уплаты налогов за 2024 год остался месяц. С 1 декабря на задолженность начнут начисляться пени, а счета могут быть временно заблокированы до погашения долга.

Оплатить нужно налог на недвижимость, земельный и транспортный налоги, а также НДФЛ. Сделать это быстро и без очереди можно на портале «Госуслуги».