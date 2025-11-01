  1. Моя Слобода
Синоптики дали прогноз на ноябрь

И рассказали, когда ожидается первый снег.

Фото из архива Myslo.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», ноябрь в Центральной России продолжит теплые тенденции октября. Так, средняя температура месяца окажется на 1,5–2,5° выше климатической нормы.

Самыми теплыми будут первые две недели ноября. Начало зимы, которое по климату приходится на 13-е число, сместится ближе к третьей декаде месяца.

Синоптики также отмечают, что ноябрь окажется не таким дождливым, как обычно: при норме в 52 мм выпадет от 40 до 50 мм.

Первый снег ожидается ближе к середине месяца.

сегодня, в 14:50 +1
