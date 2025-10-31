  1. Моя Слобода
В Туле прошло заседание регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора

Оно состоялось 31 октября в атриуме Тульского кремля.

В Туле прошло заседание регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора
Фото Алексея Пирязева.

Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) — международная общественная организация, его главой является патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это платформа для обсуждения важных социальных, культурных и духовных вопросов, которые касаются России и русского 
народа.

В заседании, приуроченном ко Дню народного единства, приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. 

PAV-4852.jpg

По словам главы региона, Собор всегда был площадкой, которая объединяет представителей власти, деловых кругов, религиозных конфессий, ученых и экспертов.

— Как подчеркивал Президент Владимир Путин, у государства и Русской православной церкви очень много направлений сотрудничества. Это духовно-нравственное воспитание людей, особенно молодежи и детей, поддержание института семьи, забота о тех, кто нуждается в особой помощи. Только сохраняя свои ценности и опираясь на них, мы можем уверенно смотреть в будущее, — подчеркнул Дмитрий Миляев. 

PAV-4844.jpg

На заседании Всемирного русского народного собора обсудили вопросы сотрудничества представителей власти региона и Тульской митрополии по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей. Был утвержден состав делегации от Тульской области для участия в XXVII Всемирном Русском Народном Соборе.

Дмитрий Миляев поблагодарил всех участников заседания за содержательный диалог и искреннее желание вместе искать ответы на важные для страны вопросы.

— В Тульской области мы стараемся действовать именно так — в тесном сотрудничестве с Русской православной церковью, депутатским корпусом, общественными организациями и неравнодушными жителями. Через образовательные, культурные, патриотические проекты и инициативы мы укрепляем единство нашего народа, воспитываем в людях чувство ответственности и любовь к Родине. Особое внимание при этом уделяем вопросам демографии, народосбережения, миграционной политике, сохранению русского языка и нашего культурного кода. Это основа нашего развития и национальной безопасности. 

Напомним, что в ноябре прошлого года Дмитрий Миляев был включен в состав регионального отделения ВРНС.

PAV-4716.jpg

Губернатор также посетил открытие XV ежегодной региональной книжной выставки-ярмарки «Тула Православная», которая приурочена ко Дню народного единства. В ярмарке участвуют представители различных субъектов Российской Федерации, а также зарубежных стран (Республика Беларусь, Сирийская Арабская Республика, Республика Сербия).

PAV-4686.jpg

PAV-4715.jpg

Здесь можно приобрести книги, иконы, свечи, ювелирные изделия, косметические средства, сувениры. 

— Выставка-ярмарка «Тула Православная» — не просто культурная площадка. Здесь каждый может найти ответы на важные вопросы веры, почувствовать живую связь поколений через наши традиции, — отметил Дмитрий Миляев. — Уверен, что сотрудничество с Русской православной церковью будет и дальше способствовать развитию региона, укреплению духовно-нравственных ценностей и повышению качества жизни людей.

Книжная выставка-ярмарка «Тула Православная» будет работать в атриуме Тульского кремля до 9 ноября. 

сегодня, в 15:44 −1
