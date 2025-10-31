  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В центре Тулы водителя «подвело зрение» и он нарушил ПДД - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В центре Тулы водителя «подвело зрение» и он нарушил ПДД

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В центре Тулы водителя «подвело зрение» и он нарушил ПДД

Александр прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые в районе перекрестка ул. Советской и пр. Ленина. На записи видно, как один автомобилист заехал за стоп-линию, а второй промчал перекресток в тот момент, когда уже горел красный.

«Когда зрение подводит», — с иронией прокомментировал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Дрифтер устроил «показуху» в Глушанках
Дежурная часть
Дрифтер устроил «показуху» в Глушанках
сегодня, в 20:17, 11 619 2
В Туле водитель грузовика очень торопился на перекрестке
Дежурная часть
В Туле водитель грузовика очень торопился на перекрестке
сегодня, в 18:17, 2 595 0
На ул. Оборонной водитель ГАЗели спровоцировал ДТП и уехал
Дежурная часть
На ул. Оборонной водитель ГАЗели спровоцировал ДТП и уехал
вчера, в 20:16, 25 2359 1
На проспекте Ленина водитель повернул «не туда»
Дежурная часть
На проспекте Ленина водитель повернул «не туда»
вчера, в 16:30, 9 1332 -2
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
31 октября 2025, в 20:12 −1
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
СМИ: вслед за Виктором Дзюбой уйдут депутаты городской и областной Дум
Жизнь Тулы и области
СМИ: вслед за Виктором Дзюбой уйдут депутаты городской и областной Дум
сегодня, в 10:54, 73 3557 2
В Тульской области «Хартия» может потерять статус регионального оператора
Жизнь Тулы и области
В Тульской области «Хартия» может потерять статус регионального оператора
сегодня, в 09:21, 77 4275 3
С территории тульского музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню
Дежурная часть
С территории тульского музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню
сегодня, в 09:39, 56 3667 3
Депутат Госдумы Виктор Дзюба откажется от своего мандата
Жизнь Тулы и области
Депутат Госдумы Виктор Дзюба откажется от своего мандата
сегодня, в 10:08, 34 2443 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Генерал ФСБ Владимир Лебедев рассказал студентам ТулГУ об обороне Тулы
Генерал ФСБ Владимир Лебедев рассказал студентам ТулГУ об обороне Тулы
На тульских улицах прочищают ливнёвки
На тульских улицах прочищают ливнёвки

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.