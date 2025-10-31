  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Администрация Тулы выразила соболезнования родственникам погибших в ДТП с маршрутками и трамваем - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Администрация Тулы выразила соболезнования родственникам погибших в ДТП с маршрутками и трамваем

Пострадавшим обещали оказать необходимую помощь.

Администрация Тулы выразила соболезнования родственникам погибших в ДТП с маршрутками и трамваем

Администрация Тула начала служебную проверку по факту смертельного ДТП у «Макси». 

От имени руководства города соболезнования принес Владимир Маринин, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству города:

— Всем родственникам погибших администрация Тулы приносит соболезнования. Пострадавшим окажем всю необходимую помощь.

Напомним, 31 октября примерно в 7.30 на Пролетарском мосту столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. 

По информации, актуальной на момент публикации новости, четверо человек скончались в результате ДТП и 21 получил травмы разной степени тяжести.

— Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города. Детей среди погибших и раненых нет, — отметил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Сюжет: ДТП с трамваем на мосту через Упу
Глава СК РФ Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле
Дежурная часть
Глава СК РФ Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле
вчера, в 21:47, 23 3456 -1
После смертельного ДТП на мосту эксперты осматривают трамвайные пути в Туле: видео
Жизнь Тулы и области
После смертельного ДТП на мосту эксперты осматривают трамвайные пути в Туле: видео
вчера, в 14:29, 43 5063 1
В аварии на Пролетарском мосту погиб начальник диагностической лаборатории «Тулэнерго»
Дежурная часть
В аварии на Пролетарском мосту погиб начальник диагностической лаборатории «Тулэнерго»
вчера, в 11:17, 38 9731 0
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Дежурная часть
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
вчера, в 09:11, 93 10473 -1

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
31 октября, в 14:27 0
Другие статьи по темам
Событие
смертельное ДТП
Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов
сегодня, в 09:00, 117 830 5
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Дежурная часть
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
вчера, в 09:11, 93 10473 -1
Тула начала подготовку к празднованию 85-летия обороны и 50-летия присвоения почетного звания «город-герой»
Жизнь Тулы и области
Тула начала подготовку к празднованию 85-летия обороны и 50-летия присвоения почетного звания «город-герой»
сегодня, в 11:04, 35 1198 -2
Администрация Тулы о супермаркете в «доме с башенкой» на Первомайской: «Оснований для запрета нет»
Жизнь Тулы и области
Администрация Тулы о супермаркете в «доме с башенкой» на Первомайской: «Оснований для запрета нет»
вчера, в 18:32, 81 3238 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Трамвай был полностью исправен»: в администрации Тулы прокомментировали смертельное ДТП на мосту
«Трамвай был полностью исправен»: в администрации Тулы прокомментировали смертельное ДТП на мосту
В Тульской области осудят бандитов, грабивших предпринимателей-азербайджанцев
В Тульской области осудят бандитов, грабивших предпринимателей-азербайджанцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.