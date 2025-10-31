Администрация Тулы выразила соболезнования родственникам погибших в ДТП с маршрутками и трамваем

Администрация Тула начала служебную проверку по факту смертельного ДТП у «Макси».

От имени руководства города соболезнования принес Владимир Маринин, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству города:

— Всем родственникам погибших администрация Тулы приносит соболезнования. Пострадавшим окажем всю необходимую помощь.

Напомним, 31 октября примерно в 7.30 на Пролетарском мосту столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки.

По информации, актуальной на момент публикации новости, четверо человек скончались в результате ДТП и 21 получил травмы разной степени тяжести.

— Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города. Детей среди погибших и раненых нет, — отметил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.