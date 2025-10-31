  1. Моя Слобода
В Тульской области осудят бандитов, грабивших предпринимателей-азербайджанцев

Обвиняемым грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Фото из архива Myslo.

В прокуратуре Тульской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу четырёх соучастников, постоянно проживающих в Новомосковске. Их обвинили в бандитизме, вымогательстве с насилием, вооружённом разбое и хранении боеприпасов. 

Расследование показало, что в 2022 году 40-летний уроженец Ставропольского края, живущий в Новомосковске, собрал криминальную группировку из троих знакомых, которым было от 37 до 41 года. Целью банды стала серия насильственных ограблений и вымогательств у предпринимателей азербайджанского происхождения, проживающих в Тульской области и других регионах России.

С декабря 2022 по май 2024 года преступная группа устроила серию нападений в Узловой, Новомосковске и Сургуте, совершив четыре эпизода вымогательства и грабежа. Бандиты незаконно завладели имуществом на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Полученные деньги преступники потратили по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в Тульский областной суд. Обвиняемым грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Мужчины находятся под стражей. 

сегодня, в 14:04
