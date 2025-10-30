  1. Моя Слобода
В Узловой откроют ещё один завод по производству запчастей к автомобилям Haval

Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Дмитрия Миляева с руководством ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита в конце апреля тульской делегации в Китайскую Народную Республику, на территории индустриального парка «Узловая» ведется строительство завода по выпуску автозапчастей. 

Будут оборудованы цеха по производству компонентов шасси, элементов интерьера и экстерьера автомобилей, трансмиссии, литья под давлением. Запуск завода запланирован до конца второго квартала 2026 года.

Также представители компании отметили, что приступили к  строительству четырех новых корпусов общежития вместимостью свыше 1700 человек. Завершение строительства также планируется в первой половине 2026 года.

Сейчас на заводе Haval работают порядка 5000 человек. С запуском новых заводов численность сотрудников дойдёт до 7000. Компания планомерно решает задачу углубления локализации производства автомобилей в Тульской области.

Глава региона Дмитрий Миляев заверил в том, что правительство области продолжит оказывать компании всестороннюю поддержку при реализации проекта.

сегодня, в 19:40
