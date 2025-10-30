Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм в салоне красоты на ул. Каминского

В отношении его владелицы возбуждено административное дело. Материалы направлены в суд.

Фото Артёма Жильцова

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело внеплановый инспекционный визит в отношении владелицы салона красоты, расположенного на ул. Каминского.

При анализе информации о первом кассовом чеке выяснилось, что женщина не уведомила ведомство о начале работы и оказания парикмахерских услуг.

Также в ходе проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства: в салоне нет водоснабжения, а производственный контроль за соблюдением санитарных норм не проводится.

В отношении предпринимательницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 и по ч. 1 ст. 19.7.5.-1 КоАП РФ. Материалы проверки направлены в суд.