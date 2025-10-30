  1. Моя Слобода
Роспотребнадзор: ученые выявили новый коронавирус у летучих мышей

Пока риск передачи вируса остается низким, однако врачи мониторят ситуацию.

Фото из архива Myslo.

В Бразилии ученые выявили новый коронавирус BRZ batCoV у небольшого вида насекомоядных летучих мышей. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщили в российском ведомстве.

По результатам генетического анализа установлено, что BRZ batCoV относится к роду бета-коронавирусов, в которое входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV). Исследователи подчеркивают, что на данный момент нет доказательств того, что данный коронавирус представляет угрозу для людей.

По данным ведомства, ранее эта генетическая черта не фиксировалась у коронавирусов летучих мышей американского континента, что позволяет предположить ее независимое возникновение в популяциях Южной Америки.

«В настоящее время риск передачи вируса от животных к человеку остается низким, однако продолжение мониторинга и углубленных исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем», — отметили в Роспотребнадзоре. 

 

сегодня, в 14:33 +2
