  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области вырастут премии для учёных и изобретателей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области вырастут премии для учёных и изобретателей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области вырастут премии для учёных и изобретателей

Сегодня на заседании Тульской областной Думы депутаты поддержали закон, который увеличивает размер региональных премий в сфере науки и техники.

Теперь выдающиеся учёные, специалисты и изобретатели, работающие в Тульской области, смогут получить премию в размере 1 миллиона рублей вместо прежних 200 тысяч. Повышение вступит в силу с 1 января 2026 года.

Премии присуждаются за значимые разработки в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за создание высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Награды носят имена выдающихся учёных — Б. С. Стечкина, К. Д. Ушинского и Е. Н. Сабинина.

По словам депутатов, реализация закона не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться в рамках утверждённого бюджета региона на 2026–2028 годы.

Принятое решение — это шаг к тому, чтобы поддержать талантливых исследователей и подчеркнуть значение науки для развития Тульской области.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 10:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
премииТульская областная Дума
Место
Тула
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 157 834 4
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
Жизнь Тулы и области
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
сегодня, в 09:33, 74 1624 0
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
Жизнь Тулы и области
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
сегодня, в 08:05, 41 1560 -2
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
Жизнь Тулы и области
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
вчера, в 17:00, 163 8302 18

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле выставили на продажу часть здания «Ростелекома» на Каминского
В Туле выставили на продажу часть здания «Ростелекома» на Каминского
В Тульской области расширят меры поддержки семей погибших участников СВО
В Тульской области расширят меры поддержки семей погибших участников СВО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.