В Тульской области вырастут премии для учёных и изобретателей

Теперь выдающиеся учёные, специалисты и изобретатели, работающие в Тульской области, смогут получить премию в размере 1 миллиона рублей вместо прежних 200 тысяч. Повышение вступит в силу с 1 января 2026 года.
Премии присуждаются за значимые разработки в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за создание высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Награды носят имена выдающихся учёных — Б. С. Стечкина, К. Д. Ушинского и Е. Н. Сабинина.
По словам депутатов, реализация закона не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться в рамках утверждённого бюджета региона на 2026–2028 годы.
Принятое решение — это шаг к тому, чтобы поддержать талантливых исследователей и подчеркнуть значение науки для развития Тульской области.