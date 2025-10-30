В Тульской области вырастут премии для учёных и изобретателей

Фото из архива Myslo.

Сегодня на заседании Тульской областной Думы депутаты поддержали закон, который увеличивает размер региональных премий в сфере науки и техники.

Теперь выдающиеся учёные, специалисты и изобретатели, работающие в Тульской области, смогут получить премию в размере 1 миллиона рублей вместо прежних 200 тысяч. Повышение вступит в силу с 1 января 2026 года.

Премии присуждаются за значимые разработки в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за создание высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Награды носят имена выдающихся учёных — Б. С. Стечкина, К. Д. Ушинского и Е. Н. Сабинина.

По словам депутатов, реализация закона не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться в рамках утверждённого бюджета региона на 2026–2028 годы.

Принятое решение — это шаг к тому, чтобы поддержать талантливых исследователей и подчеркнуть значение науки для развития Тульской области.