12 пострадавших на производствах туляков получили новые Lada Vesta

Каждая машина оснащена индивидуально под нужды конкретного человека.

Фото Соцфонда Тульской области.

Сегодня, 30 октября, 12 туляков, получивших травмы и профзаболевания на производствах получили ключи от новых автомобилей Lada Vesta. Ранее в этом году транспортными средства обеспечили 39 пострадавших граждан.

Главное условие для получения автомобиля — отсутствие противопоказаний к вождению и наличие рекомендации от бюро медико-санитарной экспертизы. Автомобили для пострадавших выдают один раз в семь лет, причем каждая машина оснащена индивидуально под нужды конкретного человека.

«Ремонт транспортного средства за счет бюджетных средств можно осуществить один раз за время его использования, главное, чтобы стоимость ремонта не превышала 30% стоимости автомобиля. Чтобы Отделение возместило расходы на эксплуатацию автомобиля, нужно подать заявление онлайн на портале госуслуг или в клиентских службах», — отметили в ведомстве. 

Пострадавшие на производстве получают от Соцфонда не только автомобили, но и средства реабилитации, ежемесячные выплаты, а также путёвки в санатории.

