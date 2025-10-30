На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

«Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.
Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», - говорится в сообщении губернатора.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.
