  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

«Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.

Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», - говорится в сообщении губернатора.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:00 −1
Другие статьи по темам
Событие
опасность атаки БПЛАгубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская область
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
Жизнь Тулы и области
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
сегодня, в 09:33, 98 2885 0
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 166 1235 4
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
Жизнь Тулы и области
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
вчера, в 17:00, 183 10078 19
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
Жизнь Тулы и области
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
сегодня, в 08:05, 45 2052 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм в салоне красоты на ул. Каминского
Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм в салоне красоты на ул. Каминского
Туляков приглашают присоединиться к Большому этнографическому диктанту
Туляков приглашают присоединиться к Большому этнографическому диктанту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.