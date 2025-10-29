24-летний кладовщик из Тулы покинул шоу «Титаны»

Фото предоставлены ТНТ.

На ТНТ вышла шестая серия третьего сезона спортивного шоу «Титаны». Сильнейшие спортсмены страны снова вступили в схватку с искусственным интеллектом за денежный приз и звание титана.

Новая серия началась с того, что четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов вынужден был покинуть проект из-за травмы. На его место вернулся рэпер Леван L’One Горозия, который выбыл на прошлой неделе.

Главным испытанием шестого выпуска стала борьба за фитбол в песчаной яме: участники должны были удерживать мяч в течение полутора минут. К сожалению, наш земляк, спортсмен-любитель и кладовщик Александр Козлов не справился с задачей — Алексей Зайцев отобрал у него мяч в последний момент.

— Ужасное чувство. Не умею проигрывать. Виню в этом только себя, — прокомментировал поражение туляк.

По правилам, участники, не справившиеся с основным заданием, отправляются на испытание на вылет. В этот раз оно включало статическое удержание собственного веса. Атлетам нужно было как можно дольше удержаться на столбе и не касаться пола.

Александру Козлову не удалось продержаться долго и тем самым позволить себе остаться в шоу — он упал третьим.

— Кладовщик упал. Я, если честно, была просто в шоке. Как это? Он легкий, высокий. Он мог забраться очень высоко и продержаться там долго, — осталась в недоумении топ-модель Алина Исмаилова.

Сам Александр признался: «Было грустно и обидно — ведь всегда хочется идти до конца. Но в то же время я чувствовал благодарность за саму возможность быть там, испытать себя и пройти через такой опыт».