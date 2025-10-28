В Туле хотят установить почти тысячу новых светофоров

В Туле ищут подрядчика для установки новых светофоров и ремонта уже существующих. Тендер размещен на портале госзакупок. Срок окончания приема заявок — 1 ноября 2025 года.
В документах указано, что объем работ включает:
- светофорные объекты — 319 штук;
- транспортные светофоры — 187 штук;
- контроллеров — 317 штук;
- светофорные объекты типа Т-7 — 130 штук;
- велосипедные светофоры типа Т9 — 2 штуки.
Согласно документации, работы нужно будет провести там, где укажет заказчик — администрация Тулы. Сроки выполнения работ — с даты заключения контракта до 20 ноября 2026 года.
Как сообщил Myslo начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Владимир Маринин, контракт на обслуживание имеющихся светофоров и установку новых заключается ежегодно.