В Туле хотят установить почти тысячу новых светофоров

Фото Алексея Пирязева.

На это власти готовы потратить 45 миллионов рублей.

В Туле ищут подрядчика для установки новых светофоров и ремонта уже существующих. Тендер размещен на портале госзакупок. Срок окончания приема заявок — 1 ноября 2025 года.

В документах указано, что объем работ включает:

светофорные объекты — 319 штук;

транспортные светофоры — 187 штук;

контроллеров — 317 штук;

светофорные объекты типа Т-7 — 130 штук;

велосипедные светофоры типа Т9 — 2 штуки.

Согласно документации, работы нужно будет провести там, где укажет заказчик — администрация Тулы. Сроки выполнения работ — с даты заключения контракта до 20 ноября 2026 года.

Как сообщил Myslo начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Владимир Маринин, контракт на обслуживание имеющихся светофоров и установку новых заключается ежегодно.