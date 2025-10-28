  1. Моя Слобода
В Туле хотят установить почти тысячу новых светофоров
Фото Алексея Пирязева.

В Туле хотят установить почти тысячу новых светофоров

На это власти готовы потратить 45 миллионов рублей.

В Туле ищут подрядчика для установки новых светофоров и ремонта уже существующих. Тендер размещен на портале госзакупок. Срок окончания приема заявок — 1 ноября 2025 года. 

В документах указано, что объем работ включает: 

  • светофорные объекты — 319 штук;
  • транспортные светофоры — 187 штук;
  • контроллеров — 317 штук;
  • светофорные объекты типа Т-7 — 130 штук;
  • велосипедные светофоры типа Т9 — 2 штуки.

Согласно документации, работы нужно будет провести там, где укажет заказчик — администрация Тулы. Сроки выполнения работ — с даты заключения контракта до 20 ноября 2026 года.

Как сообщил Myslo начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Владимир Маринин, контракт на обслуживание имеющихся светофоров и установку новых заключается ежегодно.

Фотограф:
сегодня, в 17:40 +1
Место
Тула
Прочее
светофорыустановкановые объектыгосзакупка
В Туле 29 октября перезапустят движение по Павшинскому мосту
В Туле 29 октября перезапустят движение по Павшинскому мосту
Тулячка отказалась от опеки над школьницей, а та в отместку обвинила её родных сыновей в изнасиловании
Тулячка отказалась от опеки над школьницей, а та в отместку обвинила её родных сыновей в изнасиловании
