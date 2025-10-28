Тулячка отказалась от опеки над школьницей, а та в отместку обвинила её родных сыновей в изнасиловании

«Потерпевшая» не ходит в суд, а её представители намекают, что за деньги готовы пойти на мировую.

В Тульской области двое братьев обвиняются в изнасилованиях и иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По версии следствия, они несколько лет насиловали девочку, опеку над которой оформила их мать.

Заявление «потерпевшая» написала сразу после того, как женщина оформила отказ от опеки, устав от выходок трудного ребёнка. Сейчас 18-летняя девушка игнорирует судебные заседания, а её представители в приватных беседах намекают, что за какие-то 7,5 млн рублей готовы пойти на мировую.

Разбирались, что не так в этой истории.

Ангелочек из детдома

Отец Веры (имена всех героев публикации изменены. — Прим. ред.) так и не увидел дочку: сбежал из дома, только узнав о беременности сожительницы. Та тоже не была рада появлению ребёнка, и через полтора года после его рождения отказалась от дочери. Девочка скиталась по детдомам до тех пор, пока опеку над ней не оформила семья из Тулы.

Опекуны души не чаяли в миловидном ребёнке, но спустя пару лет их пути разошлись: Вера от скуки заявила школьному психологу, что дома над ней издеваются и морят голодом.

— В школе забили тревогу: мол, изверги такого ангелочка гнобят, — рассказывает Елена Викторова, мать обвиняемых братьев. — Организовали проверку и выяснили: Вера все выдумала — захотелось привлечь к себе внимание. Приемные родители оказались не готовы к таким выкрутасам, и девочка вернулась в детдом. Откуда довольно быстро уехала: её забрала другая семья из крошечного поселка на окраине области.

Первый год Вера вела себя идеально: записалась во все школьные кружки, ездила на олимпиады и даже побеждала в них. Впрочем, долго идиллия не продлилась: в какой-то момент Вере снова захотелось драмы. 13-летняя девочка начала сбегать из дома и рассказывать каждому встречному о нечеловеческих условиях, в которые её загнали очередные опекуны.

— Вера — очень красивая девушка, да еще и актриса неплохая, как выяснилось, — продолжает Елена. — Я работала в магазине, она часто приходила ко мне — поболтать и пожаловаться на опекунов. У меня четверо сыновей, так что у меня сердце разрывалось каждый раз, когда она со слезами на глазах рассказывала про свои пытки и страдания. Целый год она чуть ли не каждый день проводила у меня на работе, а как-то раз попросила сходить с ней за компанию в отдел соцзащиты. Уже там она огорошила, заявив, что написала заявление о смене опекунов.



Елена Викторова.

Конфликт с детьми и дневник Веры

Ошеломленная женщина и опомниться не успела, как подписала нужные документы. Так Вера стала частью её семьи. Дети Елены, кстати, наотрез отказались принимать девочку — по посёлку уже ходили слухи про её аморальный образ жизни.

— Ребята устроили скандал и сказали, что уйдут из дома, если Вера будет жить в нашей квартире, — вспоминает Елена. — Тогда я сняла комнату этажом выше и заехала с ней туда. Сделала ремонт, обеспечила всем необходимым, вкладывая свои средства, кроме 23 тысяч, положенных ей от государства.

Даже собиралась устроить новоселье, которое пришлось отменить, — Вера «ушла в загул».

Оказывается, она давным-давно была не девочкой и просто обожала всяческие вписки, на которых есть симпатичные мальчики. В тот раз я забирала её из какой-то дыры, пьяную и заблеванную.

Вопреки здравому смыслу, Елена проигнорировала тревожный звонок, посчитав, что каждый имеет право на ошибку. Очень быстро женщина пожалела об этом: едва ли не раз в неделю ей приходилось выслушивать от сотрудников ПДН и учителей истории об очередной выходке «дочки».

— Я правда верила, что смогу исправить её. А она в красках каждый раз расписывала мне, что всего лишь оступилась по неопытности, — вздыхает женщина. — Три года, которые мы провели вместе, нельзя называть иначе как ад на земле. А каково было мое удивление, когда выяснилось, что вдобавок ко всему Вера насквозь больна.

У нее целый букет венерических заболеваний.

Более того, она специально спала с парнями и не предохранялась. Как я это выяснила — нашла её дневник, в котором она прямо писала, что ненавидит всех в этом мире и хочет, чтобы люди страдали вместе с ней.



Вера с очередным ухажером.

Отказ от опеки и заявление в полицию

В 2024 году Елена решила отказаться от опеки: Вере исполнилось 17 лет, и её поведение стало просто невыносимым. В который раз подросток нашла сочувствующих и поведала им старую историю о пытках со стороны опекунши. В этот раз Вера пошла дальше: добавила, что её избивают и тушат о её тело окурки.

— Это стало последней каплей. Ко мне приходила полиция, соцзащита и прочие проверяющие и контролирующие, — говорит Елена. — Вера снова закатила глазки и заявила людям, что соврала из-за того, что я не отпустила её на какую-то вечеринку. В тысячный раз попросила прощения, но я была непреклонна. Веру вернули в детдом, и я наконец-то выдохнула, посчитав, что она исчезла из моей жизни.

А пару месяцев спустя нас огорошил звонок из полиции: Вера написала заявление об изнасиловании на двух моих родных сыновей. Видимо, решила так отомстить за то, что я больше не смогла её терпеть.

Несмотря на тяжкие статьи, молодым людям избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Более того, одному из обвинямых суд «забыл» продлить эту меру, и парень самостоятельно ходит на все заседания, надеясь очистить свое имя.

— Дело трижды возвращали на доследование, потому что обвинительное просто не из чего было составлять, — завершает Елена. — Вера путается в показаниях и выдала уже 11 разных версий того, как именно и когда её «насиловали». Мальчишек проверили — у них нет и не было никаких ЗППП! Как это возможно, сами подумайте? Учитывая, что следователю она говорила, что никаких средств защиты никто не использовал. Все понимают, что дело шито белыми нитками. Да она и сама не ходит в суд, игнорируя повестки. Рассмотрение переносят и переносят, никаких движений в деле нет.

В самом начале процесса с ней приезжала представитель, которая между делом поведала: они готовы пойти на мировую — достаточно купить Вере квартиру за 3,5 млн и дать наличкой еще 3.

Вот уж действительно, потеряли страх и совесть люди. Я буду биться за своих мальчишек, а когда суд их оправдает, напишу на нее заявление за ложный донос.

Отметим, что ложные заявления об изнасиловании — не редкость для нашего региона: достаточно вспомнить школьницу из Алексина, которая оболгала знакомого. Мужчину вывезли в лес и насмерть забили друзья девочки.

А в сентябре этого года Новомосковский суд огласил приговор в отношении Татьяны П. Женщина расстроилась из-за того, что с ней расстался её сожитель, и написала на бывшего заявление по насильственным действиям сексуального характера. Обман довольно быстро вскрылся, и женщина заплатила штраф в 105 тысяч рублей за ложный донос и 15 000 рублей потерпевшему в качестве компенсации морального вреда.