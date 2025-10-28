Тульский учитель стал участником кулинарного стресс-теста Константина Ивлева

Фото пресс-службы телеканала «Пятница!».

На телеканале «Пятница!» продолжается новый проект «Полная посадка» — это стресс-тест для поваров. В каждом выпуске команда поваров-любителей будет обслуживать ресторан «Шеф by Ивлев» и обеспечивать в нём полную посадку. Перед открытием ресторана работники получат мастер-класс от Ивлева.

В числе участников проекта оказался 27-летний Аристарх Шереметьев из поселка Одоев (Тульская область). Аристарх — преподаватель истории и обществознания. Считает, что готовить нужно от души. Любит экспериментировать, а его фирменные блюда — манты и бешбармак.

Посетителями ресторана «Шеф by Ивлев» станут не только зрители, но и звёзды российского шоу-бизнеса: Прохор Шаляпин, Алена Свиридова, Николай Валуев, Дмитрий Шепелев, Екатерина Волкова, Ольга Картункова и многие другие.

Звёздными гостями выпуска стали телеведущий Роман Каграманов и ведущие кулинарного шоу «Черный список на кухне» — Илья Захаров и Александр Пушков.

Удастся ли Аристарху из Тульской области справиться с «полной посадкой», можно увидеть уже 28 октября в 21.50 на телеканале «Пятница!».