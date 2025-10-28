  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский учитель стал участником кулинарного стресс-теста Константина Ивлева - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский учитель стал участником кулинарного стресс-теста Константина Ивлева
Фото пресс-службы телеканала «Пятница!».

Тульский учитель стал участником кулинарного стресс-теста Константина Ивлева

Его фирменные блюда — манты и бешбармак.

На телеканале «Пятница!» продолжается новый проект «Полная посадка» — это стресс-тест для поваров. В каждом выпуске команда поваров-любителей будет обслуживать ресторан «Шеф by Ивлев» и обеспечивать в нём полную посадку. Перед открытием ресторана работники получат мастер-класс от Ивлева.

IMG_5357.jpg

В числе участников проекта оказался 27-летний Аристарх Шереметьев из поселка Одоев (Тульская область). Аристарх — преподаватель истории и обществознания. Считает, что готовить нужно от души. Любит экспериментировать, а его фирменные блюда — манты и бешбармак.

Посетителями ресторана «Шеф by Ивлев» станут не только зрители, но и звёзды российского шоу-бизнеса: Прохор Шаляпин, Алена Свиридова, Николай Валуев, Дмитрий Шепелев, Екатерина Волкова, Ольга Картункова и многие другие.

Звёздными гостями выпуска стали телеведущий Роман Каграманов и ведущие кулинарного шоу «Черный список на кухне» — Илья Захаров и Александр Пушков.

Удастся ли Аристарху из Тульской области справиться с «полной посадкой», можно увидеть уже 28 октября в 21.50 на телеканале «Пятница!».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:09 +5
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
учителькухняшеф-повар Константин Ивлевтелеканал Пятница
Погода в Туле 28 октября: дожди, ветер и до +10
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 октября: дожди, ветер и до +10
сегодня, в 07:00, 142 1192 3
В Донском пьяная женщина задушила знакомую лямкой от бюстгальтера
Дежурная часть
В Донском пьяная женщина задушила знакомую лямкой от бюстгальтера
сегодня, в 09:25, 47 1735 6
Призыв в армию теперь круглогодичный: Госдума окончательно приняла закон
Дежурная часть
Призыв в армию теперь круглогодичный: Госдума окончательно приняла закон
сегодня, в 13:13, 46 1552 -13
В Туле женщина солидного возраста за два дня уничтожила клумбу у магазина сувениров
Жизнь Тулы и области
В Туле женщина солидного возраста за два дня уничтожила клумбу у магазина сувениров
сегодня, в 12:00, 39 2770 8

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
ЖК «Семейный Бульвар»: старт 2-й очереди!
ЖК «Семейный Бульвар»: старт 2-й очереди!
Призыв в армию теперь круглогодичный: Госдума окончательно приняла закон
Призыв в армию теперь круглогодичный: Госдума окончательно приняла закон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.