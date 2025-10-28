  1. Моя Слобода
Тульский отряд «ЛизаАлерт» набирает волонтёров в группу прозвона

Присоединиться может каждый, у кого есть телефон, компьютер и интернет.

Группа прозвона отряда «ЛизаАлерт» – это люди, с которых начинается любой поиск. Пока другие волонтёры собирают рюкзаки и выдвигаются в лес или в город, прозвонщики собирают факты: где находился пропавший человек, когда заметили пропажу, куда мог пойти, в чём был одет и т. д.

Каждый звонок – подсказка, которая иногда сокращает часы поиска. Вы можете помочь искать пропавших людей, не выходя из дома: понадобится лишь телефон, компьютер и интернет. Волонтёры готовы обучить всем нюансам, предоставить наставника и пошаговые алгоритмы работы.

Группа прозвона – это для тех, кто умеет задавать вопросы и слушать, хочет помогать другим и готов к долгим телефонным разговорам, которые могут спасти жизнь. Если вы готовы собирать информацию для поисков и помогать делать добро – заполняйте анкету по этой ссылке.

сегодня, в 19:10 −1
Событие
происк пропавшихпоисковый отряд ЛизаАлертгруппа прозвонанабор волонтеров
Место
Тульская областьТула
