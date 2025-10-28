Двойник Киану Ривза работает зоотехником в Тульском экзотариуме

Выходит, каждый может увидеть Джона Уика за работой!

Пока трагический герой-одиночка и меланхоличный спаситель Киану Ривз носится с пистолетом наголо, ведущий зоотехник тульского экзотариума Максим Булдаков расписывает рационы и следит за размножением жителей тульского зоопарка, в основном — рептилий.

— Мое сходство с канадским актером подметили давно, — рассказал Myslo Максим Булдаков. — Близкие и коллеги постоянно меня подкалывают! Однажды был на конференции в Ярославле и зашел в ресторан, так ко мне официант несколько раз подходил и говорил: «Ну просто вылитый Киану Ривз! Ну вылитый!» Правда, скидку не дал, — смеется Максим.

А когда сотрудники экзотариума проводят традиционную трансляцию «Ночной зоопарк», в комментарии вечно врывается «группа поддержки Джона Уика» — настоящие фанаты зоотехника из разных городов. Не дают нормально провести трансляцию, требуют: «Позовите Киану Ривза! А где Киану? Без него смотреть не будем!»

Творчество Ривза Максиму нравится, а самый любимый фильм с ним, пожалуй, «Матрица». И сходство с селебрити тоже негатива не вызывает. Правда, свой образ под киногероя он не подгонял еще ни разу — предпочитает оставаться самим собой.

Ну, разве что, до сегодняшнего дня. В экзотариуме ему сегодня устроили фотосессию в образе Джона Уика. Со стороны могло показаться, что в тульском зоопарке снимают продолжение боевика!

— Вот такие фото можно, конечно, и на аватарку! — улыбается Максим.

А вам как кажется, похож?