В Тульской области скорректируют меру поддержки молодых семей
Фото Алексея Пирязева.

Губернатор поручил внести соответствующие изменения в региональное законодательство.

Глава региона Дмитрий Миляев провел личный прием граждан. Так, многодетная мать четырех детей из п. Бобрики Белёвского района поблагодарила губернатора за введенные меры поддержки молодых семей и обратилась с просьбой помочь с оформлением ипотеки.

Семья снимает квартиру в Туле и планирует улучшить жилищные условия. У жительницы в этом году родилась двойня, но она получила выплату только за одного ребенка.

Дмитрий Миляев поручил своему заместителю Наталье Архиповой внести изменения в региональное законодательство.

Теперь при рождении двойни мамам, которые родили третьего и четвертого ребенка до 28 лет, будут выплачивать по 1 млн рублей на каждого из двойни.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, это поможет увеличить сумму первоначального взноса на ипотеку. Также семье доступно улучшение жилищных условий за счет федеральных и региональных мер поддержки.

Министерство экономического развития Тульской области окажет содействие заявительнице в оформлении ипотеки. Дмитрий Миляев поручил заместителю председателя правительства — министру строительства Игорю Казенному помочь с выбором застройщика.

Фотограф:
сегодня, в 10:01 +3
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Прочее
поддержка семейрождение двойни
