В Тульской области скорректируют меру поддержки молодых семей

Фото Алексея Пирязева.

Глава региона Дмитрий Миляев провел личный прием граждан. Так, многодетная мать четырех детей из п. Бобрики Белёвского района поблагодарила губернатора за введенные меры поддержки молодых семей и обратилась с просьбой помочь с оформлением ипотеки.

Семья снимает квартиру в Туле и планирует улучшить жилищные условия. У жительницы в этом году родилась двойня, но она получила выплату только за одного ребенка.

Дмитрий Миляев поручил своему заместителю Наталье Архиповой внести изменения в региональное законодательство.

Теперь при рождении двойни мамам, которые родили третьего и четвертого ребенка до 28 лет, будут выплачивать по 1 млн рублей на каждого из двойни.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, это поможет увеличить сумму первоначального взноса на ипотеку. Также семье доступно улучшение жилищных условий за счет федеральных и региональных мер поддержки.

Министерство экономического развития Тульской области окажет содействие заявительнице в оформлении ипотеки. Дмитрий Миляев поручил заместителю председателя правительства — министру строительства Игорю Казенному помочь с выбором застройщика.