Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Возгорание произошло накануне, 27 октября, на 3-м этаже многоквартирного жилого дома на улице Кукунина в Новомосковске. В квартире загорелись стиральная и сушильная машины. Пожар потушили 9 огнеборцев и 3 единицы техники от МЧС России. Пострадавших нет.

Как сообщили в региональном МЧС, за сутки пожар также случился в квартире на 1-м этаже многоквартирного жилого дома на улице Кирова в Донском.

От МЧС России привлекались 12 огнеборцев и 3 единицы техники. Спасатели эвакуировали 13 человек, из них три ребенка. Пострадавших нет.

