За выходные в Туле и области задержали 28 нетрезвых водителей
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

За выходные в Туле и области задержали 28 нетрезвых водителей

Об итогах рейда рассказали в региональной Госавтоинспекции.

За минувшие пятницу и выходные дни, с 17 по 19 октября, сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области было установлено 28 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, из них:
 
  • управлявшие в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) — 9 водителей;
  • управлявшие в состоянии опьянения и не имеющие права управления транспортными средствами (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ) — 3 водителя;
  • отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ) — 11 водителей;
  • отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, не имеющие права управления транспортными средствами (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ) — 2 водителя.
Кроме того, в отношении трех водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
 

сегодня, в 09:22
