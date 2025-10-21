- управлявшие в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) — 9 водителей;
- управлявшие в состоянии опьянения и не имеющие права управления транспортными средствами (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ) — 3 водителя;
- отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ) — 11 водителей;
- отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, не имеющие права управления транспортными средствами (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ) — 2 водителя.
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.
За выходные в Туле и области задержали 28 нетрезвых водителей
Об итогах рейда рассказали в региональной Госавтоинспекции.
За минувшие пятницу и выходные дни, с 17 по 19 октября, сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области было установлено 28 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, из них:
Кроме того, в отношении трех водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
