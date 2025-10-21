За выходные в Туле и области задержали 28 нетрезвых водителей

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

За минувшие пятницу и выходные дни, с 17 по 19 октября, сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области было установлено 28 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, из них: