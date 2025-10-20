Срок явки в военкомат по электронной повестке хотят ограничить

Фото Алексея Пирязева.

Она не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре.

В России хотят ограничить предельный срок, по которому призывник должен явиться в военкомат по электронной повестке, пишет Газета.ru.

Дата явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней с момента ее размещения в реестре. Согласно действующему законодательству, призывнику запрещается выезд из РФ.

В сентябре Госдума в первом чтении приняла законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года.

Законопроект предусматривает круглогодичный призыв на службу в ВС РФ с 1 января по 31 декабря. Отправка призывников к местам прохождения службы будет осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для некоторых категорий граждан предусмотрены иные сроки отправки к местам прохождения воинской службы.

Все срочники будут проходить службу по призыву, срок которой не изменился и составляет 12 месяцев, исключительно на территории России.