В Туле определили победителей турнира по боксу памяти Романа Жабарова
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульские боксеры завоевали 48 медалей.

В Туле завершились XIХ межрегиональные соревнования по боксу класса «Б» среди юношей и юниоров, посвященные памяти тренера Романа Жабарова.

В течение четырех дней 41 комплект медалей в трех возрастных группах разыграли около 300 спортсменов из Тульской, Московской, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Курской, Воронежской, Смоленской, Смоленской, Калужской и Брянской областей, а также города Москвы.

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, наши боксеры завоевали 48 медалей: 7 золотых, 12 серебряных и 29 бронзовых.

Победителями турнира стали Артем Дикушников (юноши 13-14 лет, 37 кг, Щёкино), Максим Богатырёв (юноши 13-14 лет, 40 кг, Щёкино), Григорий Кашкин (юноши 13-14 лет, 66 кг, Новомосковск), Денис Ахметов (юноши 15-16 лет, 52 кг, Новомосковск), Вениамин Буслаев (юноши 15-16 лет, 57 кг, Узловая), Ярослав Грушка (юноши 15-16 лет, 60 кг, Тула) и Кирилл Башкиров (юноши 15-16 лет, +80 кг, Щёкино).

В рамках турнира также состоялись матчевые встречи среди девушек.

сегодня, в 15:42 0
