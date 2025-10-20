На трассе М-4 в Тульской области снизят разрешенную скорость до 90 км/ч

Фото Алексея Пирязева.

С 27 октября отменяется повышенный скоростной режим до 130 и 110 км/ч, который сейчас действует на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонны. Об этом сообщает Автодор.

Так, со скоростью до 110 км/ч можно будет двигаться по участку от Солнечногорска до деревни Воскресенское в Тверской области (с 59-го по 147-й км М-11 «Нева»), северному обходу Твери (с 147-го по 210-й км М-11 «Нева»), отрезку от села Медного в Тверской области до Санкт-Петербурга (с 210-го по 680 км М-11 «Нева»), а также обходу Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области (с 517-го по 544-й км М-4 «Дон»).

До 90 км/ч составит разрешенная скорость движения по обходу Ефремова в Тульской области

(с 297-го по 322-й км М-4 «Дон»).

В апреле 2026 года разрешенная скорость на этих участках вновь будет увеличена до 130 и 110 км/ч.