  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Совете Федерации пройдут Дни Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Совете Федерации пройдут Дни Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Совете Федерации пройдут Дни Тульской области

С сегодняшнего дня начала работу выставка, посвященная нашему региону.

С 20 по 22 октября в Совете Федерации Федерального Собрания РФ пройдут Дни Тульской области. Члены регионального правительства, депутаты Облдумы, представители палаты молодых законодателей при СФ, участники специальной военной операции во главе с губернатором Дмитрием Миляевым примут участие в расширенных заседаниях комитетов.

fqsol6km30gjqfqugdjqb0358qsjosvf.jpg

ckhnwwys3vprhjhfscspufka5qfksm82.jpg

22 октября в полдень на заседании верхней палаты парламента состоится «Час субъекта Российской Федерации». Его проведет председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Участники обсудят ключевые направления социально-экономического развития Тульской области.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:32 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Совет Федерации
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
Жизнь Тулы и области
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
сегодня, в 16:17, 84 1757 0
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
Жизнь Тулы и области
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
сегодня, в 07:00, 94 1190 4
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
Жизнь Тулы и области
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
сегодня, в 10:16, 32 2735 6
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
Мир
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
сегодня, в 12:03, 27 813 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На трассе М-4 в Тульской области снизят разрешенную скорость до 90 км/ч
На трассе М-4 в Тульской области снизят разрешенную скорость до 90 км/ч
В Чернском районе пьяный водитель за рулем ВАЗа влетел в попутку
В Чернском районе пьяный водитель за рулем ВАЗа влетел в попутку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.