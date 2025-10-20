В Совете Федерации пройдут Дни Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С сегодняшнего дня начала работу выставка, посвященная нашему региону.

С 20 по 22 октября в Совете Федерации Федерального Собрания РФ пройдут Дни Тульской области. Члены регионального правительства, депутаты Облдумы, представители палаты молодых законодателей при СФ, участники специальной военной операции во главе с губернатором Дмитрием Миляевым примут участие в расширенных заседаниях комитетов.

22 октября в полдень на заседании верхней палаты парламента состоится «Час субъекта Российской Федерации». Его проведет председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Участники обсудят ключевые направления социально-экономического развития Тульской области.