  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Новая сеть супермаркетов и публичное увольнение: топ-5 новостей недели Myslo - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Новая сеть супермаркетов и публичное увольнение: топ-5 новостей недели Myslo

Новая сеть супермаркетов и публичное увольнение: топ-5 новостей недели Myslo

Рассказываем, чем тулякам запомнилась прошедшая неделя.

Самой популярной на этой неделе стала новость из Самарской области. Она рассказывала, что публично уволенный экс-главой тульского правительства Федорищевым чиновник попал в больницу. Эту новость прочитали почти 17 тыс. человек.

Не менее популярной оказалось сообщение о том, что в регионе появится новая сеть супермаркетов 7-Eleven. Если проект будет реализован, сеть станет одной из первых американских розничных сетей, решивших вернуться на российский рынок после ухода западных брендов в 2022 году. Все это заинтересовало более 13 тыс. читателей.

В топ-5 вошел репортаж с закрытия мотосезона-2025. Он состоялся в субботу, 11 октября. Фото и статья набрал более 12 тыс. просмотров.

Еще одна популярная новость недели - "Три путепровода, двухуровневая развязка и надземные переходы: озвучен проект реконструкции Калужского шоссе". Ее прочитали почти 11 тыс. человек.

В пятерку самых популярных новостей вошел также репортаж, рассказывающий о награждении работников дорожного хозяйства. Торжественное мероприятие состоялось 17 октября в Тульском государственном музее оружия. Она набрала более 8 тыс. просмотров. Чуть меньше человек прочитали новость о новом сервисе оплаты, который начнет работать в тульском транспорте в скором времени

А чем вам запомнилась уходящая неделя?

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 21:09 +1
Другие статьи по темам
Событие
топ новостей на Myslo
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
Жизнь Тулы и области
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
сегодня, в 16:17, 84 1743 0
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
Жизнь Тулы и области
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
сегодня, в 07:00, 94 1189 4
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
Жизнь Тулы и области
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
сегодня, в 10:16, 32 2726 6
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
Мир
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
сегодня, в 12:03, 27 811 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
В Мясново таксист проехал по встречке задом и повернул на красный
В Мясново таксист проехал по встречке задом и повернул на красный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.