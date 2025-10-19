Новая сеть супермаркетов и публичное увольнение: топ-5 новостей недели Myslo

Самой популярной на этой неделе стала новость из Самарской области. Она рассказывала, что публично уволенный экс-главой тульского правительства Федорищевым чиновник попал в больницу. Эту новость прочитали почти 17 тыс. человек.

Не менее популярной оказалось сообщение о том, что в регионе появится новая сеть супермаркетов 7-Eleven. Если проект будет реализован, сеть станет одной из первых американских розничных сетей, решивших вернуться на российский рынок после ухода западных брендов в 2022 году. Все это заинтересовало более 13 тыс. читателей.

В топ-5 вошел репортаж с закрытия мотосезона-2025. Он состоялся в субботу, 11 октября. Фото и статья набрал более 12 тыс. просмотров.

Еще одна популярная новость недели - "Три путепровода, двухуровневая развязка и надземные переходы: озвучен проект реконструкции Калужского шоссе". Ее прочитали почти 11 тыс. человек.

В пятерку самых популярных новостей вошел также репортаж, рассказывающий о награждении работников дорожного хозяйства. Торжественное мероприятие состоялось 17 октября в Тульском государственном музее оружия. Она набрала более 8 тыс. просмотров. Чуть меньше человек прочитали новость о новом сервисе оплаты, который начнет работать в тульском транспорте в скором времени.

А чем вам запомнилась уходящая неделя?