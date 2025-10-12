  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Фестивали, друзья и драйв от дороги: тульские байкеры рассказали, чем запомнился мотосезон-2025 - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Фестивали, друзья и драйв от дороги: тульские байкеры рассказали, чем запомнился мотосезон-2025
Фото Дмитрия Дзюбина.

Фестивали, друзья и драйв от дороги: тульские байкеры рассказали, чем запомнился мотосезон-2025

Закрытие мотосезона в Туле состоялось в субботу, 11 октября.

Мотоциклисты и байкеры начали съезжаться к площади Победы в Туле утром субботы. Они возложили цветы к Вечному огню, а затем начала формироваться колонна.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/36/c6/3efb-e1ab-41f2-b6c0-306ae88d35ab/c763e036-c48d-4db1-89d2-2f8a1690d91d.jpg

Порядка 400 владельцев самых разных мотоциклистов — от легких спортбайков до шикарных, грузных крузеров с уникальным апгрейдом — проехали «зеленым коридором» по проспекту Ленина до главной площади города. 

_ZYB7184.jpg

Площадь Ленина стала центральной точкой мероприятия. Здесь гостей и участников ждала большая развлекательная музыкальная программа и угощения — горячий чай со сладостями. 

Myslo пообщался с участниками мероприятия и узнал, чем им запомнился мотосезон-2025.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/36/c6/3efb-e1ab-41f2-b6c0-306ae88d35ab/a06d9aff-edf7-4d52-9b8a-180971988d0f.jpg

Виктория Иванова, Новомосковск, «Мототусовка71»:

— Одно из самых важных событий этого года — наше мотосообщество увеличилось более чем в два раза, со 100 до 270 человек. Когда я создала чат, в нем было всего шесть человек, а теперь уже вот сколько! «Ты всегда найдешь, с кем катнуть», — так написано у меня в чате. И теперь это действительно так. Благодаря ему всегда можно найти близких по духу людей. 

Мы провели много общественных мероприятий: посещали детские центры, участвовали в Дне города, Днях поселка, свадьбы катали кортежем. Кто-то мыльные пузыри на свадьбу заказывает, а есть те, кто мотоциклистов приглашает. 

Ну и, конечно, для души катались: всю Тульскую область исколесили, добрались до Ельца, Домодедово, на Кудыкину гору. В Туле нечасто катаемся — по трамвайным путям не очень удобно. 

Виктория на мотоцикле уже четыре года. Идея приобрести мотоцикл возникла у мужа:

— Десять лет назад катались с супругом на скутере. Потом пересели на машину, но мечтать о мотоцикле муж не перестал. Четыре года назад вспомнил об этом. А когда исполнять мечту, если не сейчас? Я поддержала, но с условием: я не хочу дома сидеть одна, и «двойкой» на пассажирском сидеть не хочу. Давай вместе кататься! Пошли в автошколу, сдали на права, купили первые мотоциклы маломощные, а вот в этом году пересели на полноценные серьезные байки. В планах — поехать на мотоциклах на море и в Санкт-Петербург.

Главное правило мотоциклиста — это экипировка. Всегда езжу в ней, даже летом. Да, жарко иногда, но ничего. Сначала покупается экипировка, потом уже мотоцикл!

Для меня езда на мотоцикле — это прежде всего эмоции. Ехала из Новомосковска в Тулу: солнце светит, листва желтая, музыка играет — так приятно ощущать себя внутри этой красоты! 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/36/c6/3efb-e1ab-41f2-b6c0-306ae88d35ab/771a5f39-c757-474d-ba36-3db679e9ad08.jpg

Михаил Бычков Полковник, вице-президент байкерского мотоклуба Black Legion MC original:

— Сезон выдался насыщенный: много поездок, фестивалей. Но меня всегда притягивает не сама конечная точка, а дорога. В этом году побывали у друзей в Нижнем Новгороде. Заехали в него по дороге из Суздаля с фестиваля «SUZDALBLUES». На нем, кстати, мой мотоцикл занял второе место в номинации «Стайл».

Мотоцикл Михаила притягивает взгляды прохожих: ручная отделка сидений кожей, череп на руле, оригинальные подножки.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/36/c6/3efb-e1ab-41f2-b6c0-306ae88d35ab/6b885683-5309-448c-a467-50f706e435e8.jpg

— Я никогда ничего не делаю к какой-то дате, это какая-то обязаловка, а не творчество. Идея выносных подножек, например, менялась все время, пока я над ними работал. Сначала думал купить настоящую лошадиную подкову. Купил. И так примерял, и эдак — ну не то! Потом решил сам вырезать на лазерном станке. Вырезал. Но все равно чего-то не хватает. Сделал из латуни нашлепку с Техасом. Надо что-то еще: написали лазером Санта Муэрте. Но все равно мало. С обратной стороны добавили латунную накладку, чтобы и в сложенном, и раскрытом виде было красиво. Привинтили на обычные винтики — скучно. Заменили на болтики с выпуклыми шляпками — лучше стало. И это все вот так постепенно обычно и рождается.

Многое из того, что сделано, изготовлено в мастерской при нашем клубе. Что-то я, что-то наши пацаны. Рисунки, кожа, металлические изделия, кобура — все это ручное творчество. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/36/c6/3efb-e1ab-41f2-b6c0-306ae88d35ab/5c3ddfeb-de3b-4a33-afd5-b5353580c89f.jpg

Игорь Борода, член клуба Black Legion MC original:

— Год прошел очень насыщенно. Много фестивалей посетили, в Орел ездил, в Суздаль, ну и так, по Тульской области. 

За руль мотоцикла он сел еще в детстве. Тогда были простые агрегаты — - «Ява» и прочие. Последние восемь лет ездит на круизере «Валькирия». 

— Для меня мотоцикл — это часть жизни. Я на нем езжу с весны и до самой поздней осени. И по делам, и к друзьям, и на работу — я главный механик на заводе. Кстати, отдельное преимущество мотоцикла — всегда найдется место на парковке в любом городе. И в пробке опять же не так застреваешь, как на машине. Но в первую очередь, мотоцикл — это про эмоции. Вечерком, в теплую летнюю погоду так приятно прокатиться и получить заряд положительных впечатлений. 

Для участников мероприятия на сцене выступили: вокальный ансамбль «Валенти», дуэт Алина Минькова и Арсений Спирин, Рок ТуСа, iDiE MONE, группа ТТ, Игорь Мартынов и «Крылатая Гвардия».

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
12 октября, в 14:32 0
Другие статьи по темам
Событие
закрытие мотосезона
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
сегодня, в 07:00, 58 1084 3
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
Дежурная часть
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
вчера, в 20:12, 61 2588 6
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Жизнь Тулы и области
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
сегодня, в 13:55, 36 574 0
В Туле водитель маршрутки сбил косулю на Калужском шоссе
Дежурная часть
В Туле водитель маршрутки сбил косулю на Калужском шоссе
сегодня, в 10:08, 19 1287 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская областная филармония открыла 88-й концертный сезон
Тульская областная филармония открыла 88-й концертный сезон
В Туле водитель ГАЗели неудачно повторил нарушение Lexus и мотоциклиста
В Туле водитель ГАЗели неудачно повторил нарушение Lexus и мотоциклиста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.