Фестивали, друзья и драйв от дороги: тульские байкеры рассказали, чем запомнился мотосезон-2025

Фото Дмитрия Дзюбина.

Мотоциклисты и байкеры начали съезжаться к площади Победы в Туле утром субботы. Они возложили цветы к Вечному огню, а затем начала формироваться колонна.

Порядка 400 владельцев самых разных мотоциклистов — от легких спортбайков до шикарных, грузных крузеров с уникальным апгрейдом — проехали «зеленым коридором» по проспекту Ленина до главной площади города.

Площадь Ленина стала центральной точкой мероприятия. Здесь гостей и участников ждала большая развлекательная музыкальная программа и угощения — горячий чай со сладостями.

Myslo пообщался с участниками мероприятия и узнал, чем им запомнился мотосезон-2025.

Виктория Иванова, Новомосковск, «Мототусовка71»:

— Одно из самых важных событий этого года — наше мотосообщество увеличилось более чем в два раза, со 100 до 270 человек. Когда я создала чат, в нем было всего шесть человек, а теперь уже вот сколько! «Ты всегда найдешь, с кем катнуть», — так написано у меня в чате. И теперь это действительно так. Благодаря ему всегда можно найти близких по духу людей.

Мы провели много общественных мероприятий: посещали детские центры, участвовали в Дне города, Днях поселка, свадьбы катали кортежем. Кто-то мыльные пузыри на свадьбу заказывает, а есть те, кто мотоциклистов приглашает.

Ну и, конечно, для души катались: всю Тульскую область исколесили, добрались до Ельца, Домодедово, на Кудыкину гору. В Туле нечасто катаемся — по трамвайным путям не очень удобно.

Виктория на мотоцикле уже четыре года. Идея приобрести мотоцикл возникла у мужа:

— Десять лет назад катались с супругом на скутере. Потом пересели на машину, но мечтать о мотоцикле муж не перестал. Четыре года назад вспомнил об этом. А когда исполнять мечту, если не сейчас? Я поддержала, но с условием: я не хочу дома сидеть одна, и «двойкой» на пассажирском сидеть не хочу. Давай вместе кататься! Пошли в автошколу, сдали на права, купили первые мотоциклы маломощные, а вот в этом году пересели на полноценные серьезные байки. В планах — поехать на мотоциклах на море и в Санкт-Петербург.

Главное правило мотоциклиста — это экипировка. Всегда езжу в ней, даже летом. Да, жарко иногда, но ничего. Сначала покупается экипировка, потом уже мотоцикл!

Для меня езда на мотоцикле — это прежде всего эмоции. Ехала из Новомосковска в Тулу: солнце светит, листва желтая, музыка играет — так приятно ощущать себя внутри этой красоты!

Михаил Бычков Полковник, вице-президент байкерского мотоклуба Black Legion MC original:

— Сезон выдался насыщенный: много поездок, фестивалей. Но меня всегда притягивает не сама конечная точка, а дорога. В этом году побывали у друзей в Нижнем Новгороде. Заехали в него по дороге из Суздаля с фестиваля «SUZDALBLUES». На нем, кстати, мой мотоцикл занял второе место в номинации «Стайл».

Мотоцикл Михаила притягивает взгляды прохожих: ручная отделка сидений кожей, череп на руле, оригинальные подножки.

— Я никогда ничего не делаю к какой-то дате, это какая-то обязаловка, а не творчество. Идея выносных подножек, например, менялась все время, пока я над ними работал. Сначала думал купить настоящую лошадиную подкову. Купил. И так примерял, и эдак — ну не то! Потом решил сам вырезать на лазерном станке. Вырезал. Но все равно чего-то не хватает. Сделал из латуни нашлепку с Техасом. Надо что-то еще: написали лазером Санта Муэрте. Но все равно мало. С обратной стороны добавили латунную накладку, чтобы и в сложенном, и раскрытом виде было красиво. Привинтили на обычные винтики — скучно. Заменили на болтики с выпуклыми шляпками — лучше стало. И это все вот так постепенно обычно и рождается.

Многое из того, что сделано, изготовлено в мастерской при нашем клубе. Что-то я, что-то наши пацаны. Рисунки, кожа, металлические изделия, кобура — все это ручное творчество.

Игорь Борода, член клуба Black Legion MC original:

— Год прошел очень насыщенно. Много фестивалей посетили, в Орел ездил, в Суздаль, ну и так, по Тульской области.

За руль мотоцикла он сел еще в детстве. Тогда были простые агрегаты — - «Ява» и прочие. Последние восемь лет ездит на круизере «Валькирия».

— Для меня мотоцикл — это часть жизни. Я на нем езжу с весны и до самой поздней осени. И по делам, и к друзьям, и на работу — я главный механик на заводе. Кстати, отдельное преимущество мотоцикла — всегда найдется место на парковке в любом городе. И в пробке опять же не так застреваешь, как на машине. Но в первую очередь, мотоцикл — это про эмоции. Вечерком, в теплую летнюю погоду так приятно прокатиться и получить заряд положительных впечатлений.

Для участников мероприятия на сцене выступили: вокальный ансамбль «Валенти», дуэт Алина Минькова и Арсений Спирин, Рок ТуСа, iDiE MONE, группа ТТ, Игорь Мартынов и «Крылатая Гвардия».