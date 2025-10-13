В Туле могут ввести новый сервис оплаты транспорта

Фото Алексея Пирязева.

Она будет работать через Яндекс Go.

Яндекс презентовал тульским чиновникам сервис покупки билетов. Технология позволяет пассажирам оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях сразу в приложении Яндекс Go, сообщили в региональном минтрансе.

Для этого нужно отсканировать QR-код или использовать Bluetooth-метку, размещенные в салоне транспорта.

Из плюсов:

маршрут точно идентифицирован, и ошибочно билет не купишь,

не нужно привязывать карту заново,

все билеты хранятся в приложении.

В минтрансе обещали подумать: в ближайшее время оценят технические возможности внедрения сервиса. Однако сразу отметили, что видят в этом потенциал.