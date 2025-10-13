В Туле могут ввести новый сервис оплаты транспорта

Яндекс презентовал тульским чиновникам сервис покупки билетов. Технология позволяет пассажирам оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях сразу в приложении Яндекс Go, сообщили в региональном минтрансе.
Для этого нужно отсканировать QR-код или использовать Bluetooth-метку, размещенные в салоне транспорта.
Из плюсов:
- маршрут точно идентифицирован, и ошибочно билет не купишь,
- не нужно привязывать карту заново,
- все билеты хранятся в приложении.
В минтрансе обещали подумать: в ближайшее время оценят технические возможности внедрения сервиса. Однако сразу отметили, что видят в этом потенциал.