В Туле могут ввести новый сервис оплаты транспорта
Фото Алексея Пирязева.

Она будет работать через Яндекс Go.

Яндекс презентовал тульским чиновникам сервис покупки билетов. Технология позволяет пассажирам оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях сразу в приложении Яндекс Go, сообщили в региональном минтрансе.

Для этого нужно отсканировать QR-код или использовать Bluetooth-метку, размещенные в салоне транспорта.

Из плюсов:

  • маршрут точно идентифицирован, и ошибочно билет не купишь,
  • не нужно привязывать карту заново,
  • все билеты хранятся в приложении.

В минтрансе обещали подумать: в ближайшее время оценят технические возможности внедрения сервиса. Однако сразу отметили, что видят в этом потенциал. 

сегодня, в 12:09 −3
