Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С

В понедельник, 20 октября, в Тульской области будет облачная погода, дождь, местами сильный (по данным Гидрометцентра России 3,2 мм).
Ветер восточной четверти, 5-10 м/с.
Температура воздуха +4…+9 °С. Атмосферное давление — 740-745 мм рт. ст.
Ветер восточный до 10 м/с.
