Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С

Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С

Ветер восточный до 10 м/с.

В понедельник, 20 октября, в Тульской области будет облачная погода, дождь, местами сильный (по данным Гидрометцентра России 3,2 мм).

Ветер восточной четверти, 5-10 м/с.

Температура воздуха +4…+9 °С. Атмосферное давление — 740-745 мм рт. ст.

сегодня, в 07:00 +4
С начала года тульский Роспотребнадзор направил почти 900 предостережений владельцам бизнеса
С начала года тульский Роспотребнадзор направил почти 900 предостережений владельцам бизнеса
Новая сеть супермаркетов и публичное увольнение: топ-5 новостей недели Myslo
Новая сеть супермаркетов и публичное увольнение: топ-5 новостей недели Myslo
