Названы самые опасные участки дорог в Туле
Фото Алексея Пирязева. Один из самых аварийных участков - в районе проспекта Ленина, 129.

Их всего 15.

Тульская Госавтоинспекция в ответ на запрос Myslo назвала самые опасные дороги в областной столице. За девять месяцев 2025 года зафиксировано 15 мест концентрации ДТП. Это:

  • Новомосковское шоссе, 64. Здесь произошло три аварии, в которых пострадали шесть человек;
  • автодорога «Золотое кольцо» 732+700 м. Четыре ДТП, 10 пострадавших;
  • ул. Болдина, 95. Три ДТП, трое пострадавших;
  • ул. Металлургов, 28. Три ДТП, четыре пострадавших;
  • Красноармейский проспект, 40. Четыре ДТП, пять пострадавших;
  • проспект Ленина, 157. Три ДТП, шесть пострадавших;
  • перекресток улиц Гоголевской и Тургеневской. Три ДТП, четыре пострадавших;
  • перекресток проспекта Ленина и улицы Болдина. Пять ДТП, шесть пострадавших;
  • автодорога М-2 «Крым» 169+500 м. Четыре ДТП, один погибший, четыре пострадавших;
  • Одоевское шоссе, 93. Три ДТП, четыре пострадавших;
  • ул. Пролетарская, 33. Три ДТП, трое пострадавших;
  • ул. Мосина, 33-а. Три ДТП, трое пострадавших;
  • проспект Ленина, 129. Четыре ДТП, пятеро пострадавших;
  • ул. Первомайская, 30. Четыре ДТП, пятеро пострадавших;
  • ул. Кутузова, 38. Четыре ДТП, четверо пострадавших.

сегодня, в 16:10 +1
