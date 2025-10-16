Названы самые опасные участки дорог в Туле

Тульская Госавтоинспекция в ответ на запрос Myslo назвала самые опасные дороги в областной столице. За девять месяцев 2025 года зафиксировано 15 мест концентрации ДТП. Это:
- Новомосковское шоссе, 64. Здесь произошло три аварии, в которых пострадали шесть человек;
- автодорога «Золотое кольцо» 732+700 м. Четыре ДТП, 10 пострадавших;
- ул. Болдина, 95. Три ДТП, трое пострадавших;
- ул. Металлургов, 28. Три ДТП, четыре пострадавших;
- Красноармейский проспект, 40. Четыре ДТП, пять пострадавших;
- проспект Ленина, 157. Три ДТП, шесть пострадавших;
- перекресток улиц Гоголевской и Тургеневской. Три ДТП, четыре пострадавших;
- перекресток проспекта Ленина и улицы Болдина. Пять ДТП, шесть пострадавших;
- автодорога М-2 «Крым» 169+500 м. Четыре ДТП, один погибший, четыре пострадавших;
- Одоевское шоссе, 93. Три ДТП, четыре пострадавших;
- ул. Пролетарская, 33. Три ДТП, трое пострадавших;
- ул. Мосина, 33-а. Три ДТП, трое пострадавших;
- проспект Ленина, 129. Четыре ДТП, пятеро пострадавших;
- ул. Первомайская, 30. Четыре ДТП, пятеро пострадавших;
- ул. Кутузова, 38. Четыре ДТП, четверо пострадавших.