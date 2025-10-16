Названы самые опасные участки дорог в Туле

Фото Алексея Пирязева. Один из самых аварийных участков - в районе проспекта Ленина, 129.

Тульская Госавтоинспекция в ответ на запрос Myslo назвала самые опасные дороги в областной столице. За девять месяцев 2025 года зафиксировано 15 мест концентрации ДТП. Это: