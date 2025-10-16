Президент Владимир Путин наградил жителей Тульской области

Фото: kremlin.ru.

Президент России Владимир Путин принял решение о награждении жителей страны. Среди них — туляки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени награжден заместитель министра строительства Тульской области Павел Мусиенко.

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента РФ награждена Ирина Сазонова, работник Комплексного центра социального обслуживания населения № 5.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявлена Благодарность Президента РФ Александру Вострикову, заместителю главного врача по информационной безопасности Территориального центра медицины катастроф.

