Тулячка Милана Яворская представит регион на общероссийском конкурсе «Мисс Интерконтиненталь»
Фото из архива Myslo.

Тулячка Милана Яворская представит регион на общероссийском конкурсе «Мисс Интерконтиненталь»

19 октября в Москве состоится грандиозное событие — финалы двух престижных конкурсов красоты: «Мисс Интерконтиненталь Россия» и «Мисс Космо».

Впервые в России в один день будут разыграны сразу две короны и два титула. За право представлять страну на международной арене поборются 25 финалисток, среди которых представительница Тулы — Милана Яворская.

Милана — опытная конкурсантка. В 2024 году она завоевала титул «Мисс Тула», а также вошла в двадцатку лучших красавиц страны на национальном конкурсе «Мисс Россия». Теперь ей предстоит борьба за новое почетное звание.

Как отмечают организаторы, миссия конкурса — найти не просто самую красивую девушку, а ту, которая станет примером для подражания. Победительница должна вдохновлять других на достижение целей, активно участвовать в социальных и благотворительных проектах и стать голосом своего поколения. Для участниц это уникальный шанс заявить о себе на международном уровне и доказать, что современная российская женщина — это гармония красоты, ума и силы духа.

Сейчас у финалисток идет интенсивная подготовка к шоу. Каждый день расписан по минутам: многочисленные репетиции, мастер-классы по дефиле и искусству фотопозирования, а также регулярные тренировки в спортзале.

В своих социальных сетях Милана делится закулисными кадрами.

IMG_0282.JPG

IMG_0283.JPG

Пожелаем нашей красавице удачи и победы в этом серьезном соревновании!

