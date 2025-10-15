Тульские спасатели учатся пилотировать, программировать и чинить беспилотники

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Девять тульских спасателей изучают азы беспилотной авиации под руководством профессионального преподавателя. Они знакомятся со сборкой, пилотированием, программированием и мелким ремонтом беспилотных авиационных систем. Сначала обучение проходило в онлайн-формате, а сейчас сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к очным занятиям.

Они оттачивают навыки на специальном симуляторе, управляя беспилотником с пульта, подсоединенного к компьютеру, а также учатся маневрировать на реальных аппаратах. Одно из заданий, которое необходимо пройти для успешного окончания обучения, — подъем в воздух, прохождение аппарата внутри тренировочного кольца и посадка.

— Применять беспилотники можно при поисковых операциях и надзорных мероприятиях: осмотре пляжей, поиске тех, кто купается в ненадлежащих местах, или выявлении нарушений водителями водного транспорта, — отметил старший государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области Дмитрий Бабкин.

Очная часть обучения длится две недели, после завершения учёбы спасателям будут вручены свидетельства об освоении новой профессии.