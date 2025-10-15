  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские спасатели учатся пилотировать, программировать и чинить беспилотники - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские спасатели учатся пилотировать, программировать и чинить беспилотники
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели учатся пилотировать, программировать и чинить беспилотники

Занятия проходят на базе учебного пункта судебно-экспертного учреждения.

Девять тульских спасателей изучают азы беспилотной авиации под руководством профессионального преподавателя. Они знакомятся со сборкой, пилотированием, программированием и мелким ремонтом беспилотных авиационных систем. Сначала обучение проходило в онлайн-формате, а сейчас сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к очным занятиям.

14.jpg

Они оттачивают навыки на специальном симуляторе, управляя беспилотником с пульта, подсоединенного к компьютеру, а также учатся маневрировать на реальных аппаратах. Одно из заданий, которое необходимо пройти для успешного окончания обучения, — подъем в воздух, прохождение аппарата внутри тренировочного кольца и посадка.

8.jpg

— Применять беспилотники можно при поисковых операциях и надзорных мероприятиях: осмотре пляжей, поиске тех, кто купается в ненадлежащих местах, или выявлении нарушений водителями водного транспорта, — отметил старший государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области Дмитрий Бабкин.

Очная часть обучения длится две недели, после завершения учёбы спасателям будут вручены свидетельства об освоении новой профессии.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областибеспилотникиспасателиобучение
Место
ТулаТульская область
Погода в Туле 16 октября: небольшие осадки и до +7 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 16 октября: небольшие осадки и до +7 градусов
сегодня, в 07:00, 113 1046 5
Роспотребнадзор предупреждает туляков о сомнительной сахалинской икре
Жизнь Тулы и области
Роспотребнадзор предупреждает туляков о сомнительной сахалинской икре
сегодня, в 10:13, 20 774 3
Тульские спасатели учатся пилотировать, программировать и чинить беспилотники
Жизнь Тулы и области
Тульские спасатели учатся пилотировать, программировать и чинить беспилотники
сегодня, в 08:00, 15 529 2
«Конкурировать с Москвой невозможно»: Дмитрий Миляев о борьбе за тульские кадры
Жизнь Тулы и области
«Конкурировать с Москвой невозможно»: Дмитрий Миляев о борьбе за тульские кадры
вчера, в 15:21, 72 2285 -5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулякам предлагают нарисовать «Усадьбу Тульского самовара»: на кону 2,5 млн рублей
Тулякам предлагают нарисовать «Усадьбу Тульского самовара»: на кону 2,5 млн рублей
Погода в Туле 16 октября: небольшие осадки и до +7 градусов
Погода в Туле 16 октября: небольшие осадки и до +7 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.