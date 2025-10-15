Друг «тульского Халка» задолжал Минобороны РФ 17 млн рублей

Первый кассационный суд рассмотрел апелляцию Сергея Ахремюка на решение, согласно которому он должен выплатить 17 миллионов рублей Минобороны РФ и АО «Главное управление обустройства войск».

Напомним, Ахремюк — один из товарищей Руслана Сурхаева, которого СМИ после дебоша в кафе «Том Сойер» в 2019 году окрестили «тульским Халком». Тогда он был осужден вместе с Сурхаевым, но отделался достаточно легко — 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Чуть позже мужчину обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

По версии следствия, с 7 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года мужчина являлся гендиректором и учредителем ООО «Гарант-Строй». В 2018 году между Министерством обороны РФ и АО «Главное управление обустройства войск» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция средней школы войсковой части 39995 г. Иркутск Иркутская область». Цена контракта составила 928 827 789 рублей.

ООО «Гарант-Строй» заключило договоры на выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте. Гендиректор ООО решил «навариться» на данном контракте и заключал фиктивные договоры субподряда с юрлицами от имени «Гарант-Строя». Ахремюк перечислял финансы на счета фиктивных организаций с 28 февраля 2019 года по 20 сентября 2019 года.

Всё это время подрядчики не вели на объекте никаких работ, не оказывали услуг, вследствие чего школа не была построена и сдана в установленные сроки.

Ущерб от действий Ахремюка составил 17 055 557 рублей. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Сергей условно-досрочно освободился в 2024 году и уже в мае получил иск о возмещении ущерба, который был удовлетворен.

Не согласившись, мужчина подал апелляцию, а затем и кассацию. Однако это не принесло результата: Кассационный суд оставил в силе решение о возмещении ущерба. Ахремюк должен будет полностью возместить нанесенный ущерб.