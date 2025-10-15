  1. Моя Слобода
Друг «тульского Халка» задолжал Минобороны РФ 17 млн рублей

Мужчина пытался оспорить решение суда, но его апелляцию отклонили.

Первый кассационный суд рассмотрел апелляцию Сергея Ахремюка на решение, согласно которому он должен выплатить 17 миллионов рублей Минобороны РФ и АО «Главное управление обустройства войск».

Напомним, Ахремюк — один из товарищей Руслана Сурхаева, которого СМИ после дебоша в кафе «Том Сойер» в 2019 году окрестили «тульским Халком». Тогда он был осужден вместе с Сурхаевым, но отделался достаточно легко — 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Чуть позже мужчину обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

По версии следствия, с 7 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года мужчина являлся гендиректором и учредителем ООО «Гарант-Строй». В 2018 году между Министерством обороны РФ и АО «Главное управление обустройства войск» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция средней школы войсковой части 39995 г. Иркутск Иркутская область». Цена контракта составила 928 827 789 рублей.

ООО «Гарант-Строй» заключило договоры на выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте. Гендиректор ООО решил «навариться» на данном контракте и заключал фиктивные договоры субподряда с юрлицами от имени «Гарант-Строя». Ахремюк перечислял финансы на счета фиктивных организаций с 28 февраля 2019 года по 20 сентября 2019 года.
 
Всё это время подрядчики не вели на объекте никаких работ, не оказывали услуг, вследствие чего школа не была построена и сдана в установленные сроки.
 
Ущерб от действий Ахремюка составил 17 055 557 рублей. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Сергей условно-досрочно освободился в 2024 году и уже в мае получил иск о возмещении ущерба, который был удовлетворен.
 
Не согласившись, мужчина подал апелляцию, а затем и кассацию. Однако это не принесло результата: Кассационный суд оставил в силе решение о возмещении ущерба. Ахремюк должен будет полностью возместить нанесенный ущерб.

вчера, в 16:32 +3
тульский Халкрешение судаКассационный судСергей Ахремюкуголовное дело
