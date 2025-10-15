Друг «тульского Халка» задолжал Минобороны РФ 17 млн рублей

Первый кассационный суд рассмотрел апелляцию Сергея Ахремюка на решение, согласно которому он должен выплатить 17 миллионов рублей Минобороны РФ и АО «Главное управление обустройства войск».
Напомним, Ахремюк — один из товарищей Руслана Сурхаева, которого СМИ после дебоша в кафе «Том Сойер» в 2019 году окрестили «тульским Халком». Тогда он был осужден вместе с Сурхаевым, но отделался достаточно легко — 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Чуть позже мужчину обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
По версии следствия, с 7 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года мужчина являлся гендиректором и учредителем ООО «Гарант-Строй». В 2018 году между Министерством обороны РФ и АО «Главное управление обустройства войск» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция средней школы войсковой части 39995 г. Иркутск Иркутская область». Цена контракта составила 928 827 789 рублей.