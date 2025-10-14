  1. Моя Слобода
Зачем в Туле перенесли остановку «ДК комбайностроителей»?

На этот вопрос ответил глава администрации Илья Беспалов.

В ходе прямого эфира сити-менеджера туляки задали вопрос, зачем перенесли остановку «ДК комбайностроителей» до поворота на улицу Кирова. По их словам, это неудобно.

— Исходя из целесообразности. Мы же вплотную занимались улицей Кирова в этом году. Капитально ее отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Добавляли дополнительные полосы, чтобы дорога, которая связывает промышленное предприятие, ехала без остановок. Эту работу проделали. Наличие остановки сразу за поворотом на улицу Кирова мешало в определенной степени свободному движению транспорта. Мы перенесли ее за несколько десятков метров. Я там много раз ходил! Пройти совсем немного до улицы Кутузова, — рассказал Илья Беспалов.

15 октября, в 08:30 +1
Место
Тула
Прочее
перенос остановки
