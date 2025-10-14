  1. Моя Слобода
Тулякам предложили выбрать населенные пункты, в которых в 2026 году появится интернет

Тулякам предложили выбрать населенные пункты, в которых в 2026 году появится интернет

Голосование в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» проводится до 9 ноября.

Жители Тульской области могут выбрать населенные пункты, которые в 2026 году будут подключены к мобильному интернету. К голосованию допускаются деревни, села и поселки с численностью населения от 100 до 1000 человек. Проголосовать можно до 9 ноября двумя способами:

  • через портал «Госуслуги»,
  • бумажным письмом в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 10, стр. 2.

Письмо может быть коллективным — голоса всех подписавшихся будут засчитаны. В обращении необходимо указать фамилию, имя, адрес регистрации и название населенного пункта, который предлагается подключить к интернету. Принять участие могут граждане старше 18 лет, зарегистрированные в регионе, за который они голосуют.

По итогам голосования Минцифры России сформирует перечень населенных пунктов, где в 2026 году установят новые базовые станции, которые обеспечат устойчивую голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.

В Тульской области уже установлено 55 таких станций сотовой связи в 14 муниципальных образованиях. Благодаря этому мобильный интернет стал доступен для 15 000 жителей. До конца 2025 года базовые станции появятся еще в 32 населенных пунктах региона.

15 октября, в 09:00
