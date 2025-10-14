  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области 15 октября снова завоют сирены - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области 15 октября снова завоют сирены

В Тульской области 15 октября снова завоют сирены

Систему оповещения в регионе включат вечером.

Запуск связан с проверкой региональной автоматизированной системы централизованного оповещения жителей.

Тревога будет носить технический характер, поводов для беспокойства нет.

Сирены завоют с 17.00 до 19.00. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:04 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
сирена
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
сегодня, в 07:00, 57 1022 3
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
Дежурная часть
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
вчера, в 20:12, 55 2435 6
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Жизнь Тулы и области
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
сегодня, в 13:55, 23 388 0
Туляка осудят за нападение на начальника поезда Мурманск – Москва
Дежурная часть
Туляка осудят за нападение на начальника поезда Мурманск – Москва
сегодня, в 09:00, 17 1069 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Страсти по Яге: в Каменке арт-объект приняли за мусор и украли
Страсти по Яге: в Каменке арт-объект приняли за мусор и украли
Жительница Тульской области пыталась сбыть крупную партию наркотиков
Жительница Тульской области пыталась сбыть крупную партию наркотиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.