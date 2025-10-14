В Тульской области 15 октября снова завоют сирены

Запуск связан с проверкой региональной автоматизированной системы централизованного оповещения жителей.
Тревога будет носить технический характер, поводов для беспокойства нет.
Сирены завоют с 17.00 до 19.00.
Систему оповещения в регионе включат вечером.
Запуск связан с проверкой региональной автоматизированной системы централизованного оповещения жителей.
Тревога будет носить технический характер, поводов для беспокойства нет.
Сирены завоют с 17.00 до 19.00.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram