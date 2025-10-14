  1. Моя Слобода
Страсти по Яге: в Каменке арт-объект приняли за мусор и украли

После вмешательства полиции скульптуру Бабы-яги вернули на место — основательно поврежденную и поломанную.

В редакцию Myslo обратились жители села Каменка Узловского района. По словам людей, неизвестные утащили арт-объект, оставленный рядом с мусоркой: 

— В нашем селе есть семейная пара, которая мастерит разные арт-объекты. В сентябре от старосты поступил заказ на изготовление фигуры Бабы-яги, ее планировали поставить около нового клуба, который открывается 1 ноября. Во время транспортировки арт-объекта сломалась машина, и Бабу-ягу решено было оставить там, где произошла поломка, в 7 метрах от мусорки напротив одного из домов.

Жителей дома попросили приглядеть за арт-объектом, и фигура Бабы-яги спокойно дожидалась транспортировки. Однако какое-то время спустя скульптура приглянулась проезжавшим мимо жителям Северо-Задонска.

— Ребята на ГАЗели погрузили нашу Бабу и увезли прочь. Люди твердили им, что это не выброшенная скульптура, а собственность села. Все напрасно. Пришлось вызывать полицию, объяснять ситуацию. Только после этого Ягу привезли — поврежденную и сломанную. Теперь её нужно восстанавливать, а это дополнительные деньги. Хотели написать заявление на грабеж, но полиция не увидела состава преступления.

сломан.jpg

По словам людей, изучив показания всех действующих лиц этой истории, правоохранители пришли к выводу, что криминала здесь нет. Мол, воришки скульптуры просто приняли её за выброшенный мусор. В настоящее время создатели Бабы-яги планируют писать обращение в прокуратуру. 

сегодня, в 13:31 +3
Раздельный сбор отходов: куда выбрасывать изделия из композитных материалов?
Раздельный сбор отходов: куда выбрасывать изделия из композитных материалов?
В Тульской области 15 октября снова завоют сирены
В Тульской области 15 октября снова завоют сирены
