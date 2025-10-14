Жительница Тульской области пыталась сбыть крупную партию наркотиков

В городе Щекино 34-летняя местная жительница обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в июле обвиняемая получила от неустановленного лица оптовую партию наркотиков. Часть запрещенных веществ она хранила дома, а часть пыталась разложить по территории города. Деятельность гражданки пресекли правоохранители. Из незаконного оборота изъято 60 г наркотика.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.