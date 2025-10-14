В Донском жители дома в Строительном переулке пожаловались на вонь и комаров в подвале

Фото прокуратуры Тульской области.

Оказалось, все дело в постоянных затоплениях подвала.

В Донском прокуратура проверила жалобу жителей дома № 11 в Строительном переулке микрорайона Северо-Задонск. Они сообщали о круглогодичном разливе канализационных стоков в подвал дома.

На месте выяснилось, что все дело в ветхом состоянии участка канализационных сетей. Он находится на балансе управляющей компании «МастерДон».

«Также в ходе выезда в подъезде № 1 вышеуказанного дома установлено подтопление подвального помещения грунтовыми водами по причине ненадлежащей работы насосов, предназначенных для откачки грунтовых вод», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

По результатам проверки прокуратура даст оценку исполнения законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения и примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.