В Донском жители дома в Строительном переулке пожаловались на вонь и комаров в подвале
Фото прокуратуры Тульской области.

В Донском жители дома в Строительном переулке пожаловались на вонь и комаров в подвале

Оказалось, все дело в постоянных затоплениях подвала.

В Донском прокуратура проверила жалобу жителей дома № 11 в Строительном переулке микрорайона Северо-Задонск. Они сообщали о круглогодичном разливе канализационных стоков в подвал дома. 

На месте выяснилось, что все дело в ветхом состоянии участка канализационных сетей. Он находится на балансе управляющей компании «МастерДон».

«Также в ходе выезда в подъезде № 1 вышеуказанного дома установлено подтопление подвального помещения грунтовыми водами по причине ненадлежащей работы насосов, предназначенных для откачки грунтовых вод», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства. 

По результатам проверки прокуратура даст оценку исполнения законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения и примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.

сегодня, в 11:02 +1
Место
Тульская область
Прочее
затопленияподвалпрокуратура Тульской области
