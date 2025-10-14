Пушкинский сквер в Новомосковске благоустроили с нарушениями: в бюджет вернут 7 млн рублей

Прокуратура Тульской области выявила нарушения при закупке саженцев на 7 млн рублей для благоустройства Пушкинского сквера в Новомосковске.

Контракт с ИП был заключён в обход конкурентных процедур путем проведения чрезвычайной закупки при отсутствии на то законных оснований. При этом у предпринимателя не было опыта исполнения госконтрактов, он работал ИП всего год, а реальная стоимость саженцев оказалась вдвое ниже заявленной.

Прокуратура через суд потребовала признать контракт недействительным и вернуть деньги в бюджет. Контракт признан ничтожным, а 7 млн рублей взысканы с ИП в пользу муниципального бюджета.