Пушкинский сквер в Новомосковске благоустроили с нарушениями: в бюджет вернут 7 млн рублей

Пушкинский сквер в Новомосковске благоустроили с нарушениями: в бюджет вернут 7 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Тульской области выявила нарушения при закупке саженцев на 7 млн рублей для благоустройства Пушкинского сквера в Новомосковске.

Контракт с ИП был заключён в обход конкурентных процедур путем проведения чрезвычайной закупки при отсутствии на то законных оснований. При этом у предпринимателя не было опыта исполнения госконтрактов, он работал ИП всего год, а реальная стоимость саженцев оказалась вдвое ниже заявленной.

Прокуратура через суд потребовала признать контракт недействительным и вернуть деньги в бюджет. Контракт признан ничтожным, а 7 млн рублей взысканы с ИП в пользу муниципального бюджета.

сегодня, в 10:31
