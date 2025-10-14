Алексей Эрк передал предметы из зоны СВО Музею обороны Тулы

В понедельник, 13 октября, глава города Тулы Алексей Эрк, первые заместители председателя гордумы Анастасия Дементьева и Евгений Смолянинов, заместители председателя гордумы Дарья Герасимова и Борис Воловатов вместе с ребятами из школьной городской Думы посетили постоянную экспозицию Музея обороны Тулы и выставку «Хроники террора украинского неонацистского режима».

В ходе визита глава города Алексей Эрк передал Музею обороны Тулы предметы из зоны СВО и личные вещи бойцов. Они дополнили экспозицию, посвященную специальной военной операции.

За каждым предметом — большая история. Есть здесь, например, бронежилет с виднеющимися каплями крови и осколки, которые достали из тел раненых.

Алексей Эрк, глава города Тулы:

— Эти предметы пополнят экспозицию об ангелах в белых халатах начиная от событий Великой Отечественной войны и до наших дней.

Мне хорошо знакомы места в Мариуполе, где мы проезжали к нашим медицинским передвижным комплексам на улице Азовстальской. Сейчас она переименована в Тульский проспект. В память врезались леденящие душу истории, рассказанные жителями Донбасса…

Это наша общая боль. Но именно она сплотила людей ради помощи фронту. Тула — столица народных полков. Огромная волонтерская семья, участники проекта «Медики для Победы», депутатский корпус и жители во главе с губернатором оказывают помощь по первому зову. Это наш долг, ведь нет понятия «армия-победитель», есть — «народ-победитель».

История пишется каждый день. Герои нашего времени повторяют подвиг дедов и прадедов. Наш святой долг — сохранить память обо всех воинах, вставших на защиту Родины. Ведь солдат умирает только тогда, когда о нем забывают. Наше дело правое, мы победим!

Мэр поблагодарил генерального директора Тульского музейного объединения Романа Гаврилина и руководителя Музея обороны Тулы Ирину Авдюшкину за сохранение исторической памяти и передачу ее молодому поколению.

Есть среди новых предметов и вещи, переданные от волонтеров, — перевязочные материалы и подушки для госпиталей. Всё это делает волонтерская группа из Киреевска «Подосинки — фронту». Дело в том, что марля, необходимая для медицинских манипуляций, выходит с производства в огромных рулонах, использовать их в полевых условиях неудобно. Волонтеры делают из марли перевязочные материалы удобного формата, тем самым позволяют медикам на передовой сэкономить время и хотя бы немного отдохнуть.

О том, насколько важна и необходима помощь неравнодушных людей, рассказали бойцы СВО с позывными Омск и Ураган, участники проекта «Герой 71», которые пришли на торжественную передачу предметов для музейной экспозиции. Они обратились к депутатам Тульской городской школьной Думы, которые присутствовали в зале.

Боец с позывным Омск:

— Я принял командование ротой, когда был очень молодым лейтенантом. У меня в подчинении были люди от 18 до 56 лет, и это было очень ответственно. Одно дело — когда ты исполняешь приказы, и совсем другое — нести ответственность за целую роту, в которой каждого ждут дома.

Главной задачей для меня было сделать так, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми. У меня это получилось: в моей роте нет ни одного раненого или погибшего. Сейчас я перешел на другую должность и продолжаю исполнять обязанности.

Я на своем примере точно знаю, насколько важно проносить память сквозь годы, хранить ее и не искажать. Мы вдохновлялись ветеранами Великой Отечественной войны, а теперь и сами хотим передавать историю будущим поколениям.

Вы уже сейчас делаете большое дело, когда оказываете внимание бойцам. Я до сих пор помню, как в самом начале, когда мы еще не были ни к чему готовы, в коробках с первой гуманитарной помощью мы нашли детские письма. Там были теплые слова, сердечки, рисунки. Это было для нас мотивацией! Мы поняли, ради чего все делаем. Эти письма придали нам сил. Потом в одном из мест проживания такими посланиями были обклеены все стены. Спасибо вам большое!

Боец с позывным Ураган:

— Я действующий военнослужащий. У нас была тяжелая история. Шел 2023 год. Мы служили, служба была спокойной, но в один момент в самом начале лета началось контрнаступление. Украинские солдаты хотели прорваться к Азовскому морю. Были страшные события, противник собрал 70-тысячную группировку. Некоторых парней, которые были с нами, уже нет в живых. Но мы выстояли и защитили свое Отечество.

После этого Президент указом присвоил нашем полку почетное наименование «Гвардейский» за проявленную стойкость, мужество и героизм. Таких прецедентов, чтобы звание присваивали вновь сформированным полкам, не было со временем Великой Отечественной войны.

Я хотел бы передать в Музей обороны Тулы флаг, подписанный туляками, находящимися в зоне СВО.

Хочу поблагодарить молодежь и детей за то, что вы поддерживаете, присылаете важные для нас письма со словами поддержки. Это дает нам силы. Могу рассказать случай. Был тяжелый день, нам сожгли технику, сгорели вещи и документы, да еще и прямо перед отпуском. Тяжело, надо выполнять боевые задачи, а сил нет. Разворачиваю маскировочную сеть, а мне выпадает письмо из моего родного города. Там написано: «Дорогой солдат! Вернись живым, мы тебя ждем. Спасибо за мирное небо!» И силы появились из ниоткуда. Мы храним все письма, они наши талисманы. Благодарю вас за них!

Встреча школьников впечатлила.

Антон Суров, ученик гимназии № 1:

— Встреча с ветеранами СВО и подобные выставки — всегда захватывающее событие. Интересно узнать, что происходит на самом деле, увидеть подлинные предметы. Очень впечатлили осколки, которые достали из раненых. Это трогает до глубины души.

Ученики нашей школы постоянно участвуют в благотворительных акциях: мы пишем письма на фронт, собираем гуманитарную помощь. И после каждой такой встречи, как сегодня, еще больше понимаем, насколько это важно.

Так пополнение коллекции музея стало не просто культурным событием, но и интересной встречей школьников и тех, кто собственными глазами видел то, что происходит «за ленточкой».

Анастасия Дементьева, первый заместитель председателя Тульской городской Думы, наставник бойца с позывным Омск в проекте «Герой 71»:

— Проект «Герой 71» реализуется в Тульской области по инициативе губернатора Дмитрия Миляева.

Сегодня с нами были два бойца, которые поделились историями из зоны проведения СВО. Они обратились к подрастающему поколению и подчеркнули, насколько важно знать историческую правду, беречь её и передавать будущим поколениям.

Хочу отметить, что участники СВО активно включились в проведение мероприятий с участием подрастающего поколения. Мы видим в них искреннюю заинтересованность в том, чтобы рассказывать всю правду о происходящих событиях. Такая непрерывная связь поколений влияет на то, каким будет будущее нашей страны.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Дарья Герасимова отметила значимость мероприятий патриотической направленности для школьников:

Дарья Герасимова — Нам очень важно, чтобы представители школьного местного самоуправления знали историю нашего региона, страны. Ведь это ребята, которые являются лидерами своих центров образования. Именно благодаря глубокому пониманию корней своей Родины формируется чувство патриотизма, уважения к традициям и культурному наследию. Такие мероприятия способствуют формированию активной гражданской позиции, готовности защищать интересы государства и способствовать его процветанию.

Увидеть выставку можно в Музее обороны Тулы. Расписание работы на сайте. 6+