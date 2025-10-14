Есть такая профессия — Родину кормить: в Туле наградили лучших аграриев

Фото Дмитрия Дзюбина.

14 октября в атриуме Тульского кремля Дмитрий Миляев вручил награды отличившимся работникам и ветеранам сельскохозяйственной отрасли.





Государственные и региональные награды получили 24 отличившихся сотрудника.





Губернатор отметил, что агропромышленный комплекс стал одним из флагманов экономики региона.

Так, Тульская область стабильно занимает второе место в России по объемам производства картофеля и девятое — по надоям молока. Седьмой год подряд наш регион преодолевает планку в 2 млн тонн зерна. Это результат каждодневного труда людей, которые выбрали своим призванием работать на земле и пищевых производствах.

— За последние 10-12 лет мы значительно улучшили показатели в отрасли сельского хозяйства и агропромышленном комплексе в целом. Фактически мы утроили объем производства зерна, достаточно долго занимаем лидирующие показатели в стране по производству картофеля, имеем хорошие результаты по надоям. Наши молочные хозяйства показывают эффективные результаты, что оценивается в том числе на федеральном уровне. Работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Тульской области совершили настоящий рывок вперед, сегодня нам есть чем гордиться, — сказал Дмитрий Миляев.

Каждый аграрий выбрал работу по большой любви. Александр Котов работает в колхозе «Спасское им. В. А. Стародубцева» вот уже 40 лет:

— Я механизатор, работаю на тракторе. За столько лет я уже прикипел к посевным и земле. Уже не представляю жизни без своих коллег, с которыми я тружусь. На таком масштабном мероприятии я впервые — очень приятно, что мой труд оценили.

Зоя Зелепукина работает на Тульской птицефабрике 42 года. Ее выбор профессии не был случайным — она пошла по стопам своих родителей:

— Мама была птицеводом, отец трактористом — я всю жизнь была рядом с сельским хозяйством. Сначала работала в лаборатории, потом стала начальником промышленного стада. И вот 15 лет работаю в отделе формации — мы поставляем корм для птиц в цеха. Моя работа важна — ведь как птиц накормили, такая и отдача будет.

Зоя пожелала молодым специалистам не бояться и пробовать себя в разных направлениях, ведь только так можно найти себе работу по душе.





Награждали и тех, кто обеспечивает агропромышленный комплекс региона новыми кадрами.



Надежда Лосева преподает в сельскохозяйственном колледже уже 30 лет:

— Я уже 13 лет занимаю должность заместителя директора по производственной работе. Свою работу люблю, ведь именно от нас зависит привлечение квалифицированных специалистов в сельское хозяйство региона. Наша задача — объяснить детям, насколько работа на земле важна и нужна для страны. Молодым сотрудникам предприятий я желаю работать с удовольствием и вкладывать в дело душу, тогда отдача не заставит себя ждать!

На торжественном мероприятии присутствовали и студенты сельскохозяйственного колледжа. Мы спросили у студентки второго курса о том, почему она выбрала для себя такое направление:

— Я будущий агроном. Считаю, что эта профессия крайне востребована и нужно помогать стране. Практику жду с нетерпением! Решила, что буду работать на земле, потому что я часто помогала маме на даче и мне всегда нравилось выращивать овощи и фрукты! А когда собираешь хороший урожай — это лучшая награда!