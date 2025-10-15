Жители мкр-на Петровского: «Наш пруд превращается в отстойник для канализации»

В редакцию Myslo обратился местный житель Дмитрий Вдовин. Он сообщил, что из-за расширения микрорайона коммунальные сети уже не справляются и часто возникают аварийные ситуации.
— У нас построили один коллектор (или насосную станцию, не знаю точно, как это называется). Микрорайон растёт, но мощностей больше не становится. И вот уже почти каждую неделю из совсем не древних коммуникаций течёт канализация в пруд Петровского и далее в Упу.
Мы звоним в диспетчерскую. Водоканал приезжает, чистит, через пару дней снова фонтаны. И как я понимаю, решать это никто не спешит.
Пруд наш в числе разрешённых для купания, каждое лето здесь толпы отдыхающих. Мы купаться перестали по понятным, как мне кажется, соображениям, — пояснил Дмитрий.
Очередная авария случилась 14 октября:
Мужчина уточнил, что аварийный колодец находится здесь:
Дмитрий надеется, что после публикации контролирующие органы обратят внимание на эту проблему и найдут способ ее решения.