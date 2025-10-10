Тулячка Юлия Снигирь снялась в сериале по вселенной братьев Стругацких

Фото: ири.рф.

Завершились съемки фантастического сериала «Полдень», основанного на романе братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Произведение было не раз переиздано, переведено на 19 языков, но экранизировано будет впервые. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИРИ».

Режиссером сериала выступил Клим Козинский. В ролях Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Наледи Никита Тау и другие.

Наша землячка Юлия Снигирь получила главную женскую роль. Она сыграет сотрудницу Института внеземных культур Майю Глумову.



— Для меня всегда важен контекст истории, и в данном случае место и время действия играют очень большую роль. Майя разрывается между любимым мужчиной, страхом за свою безопасность и благополучие сына. А еще она женщина в полном смысле этого слова, ей хочется простого человеческого счастья, а высокие идеи Льва Абалкина кажутся безумными и бессмысленными.

Вообще, я думаю, что у Стругацких женские персонажи нужны для создания баланса с мужским миром, и я постаралась это акцентировать, вложив в уста Майи критический взгляд на происходящее и на теории, сконструированные мужскими персонажами. И, наверное, это было для меня важнее, чем интересничать — внешне поменять прическу, походку или голос. Майя, безусловно, является функцией в мужском мире Стругацких, — рассказала актриса.

О чем сериал:

Действие разворачиваются 2278 году, как и роман, сериал начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы.