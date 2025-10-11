Глава администрации в прямом эфире расскажет тулякам о ремонте дорог

14 октября глава администрации Тулы Илья Беспалов в прямом эфире расскажет о ремонте дорог в областной столице.
Трансляция начнется в группе администрации в соцсети «ВКонтакте» в 17.30. Вопросы можно задать по ссылке.
Готовьте вопросы.
