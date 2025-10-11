  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Глава администрации в прямом эфире расскажет тулякам о ремонте дорог - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Глава администрации в прямом эфире расскажет тулякам о ремонте дорог
Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации в прямом эфире расскажет тулякам о ремонте дорог

Готовьте вопросы.

14 октября глава администрации Тулы Илья Беспалов в прямом эфире расскажет о ремонте дорог в областной столице.

Трансляция начнется в группе администрации в соцсети «ВКонтакте» в 17.30. Вопросы можно задать по ссылке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 11:16 0
Другие статьи по темам
Люди
Илья Беспалов
Место
Тула
Прочее
прямой эфирремонт дорог
Погода в Туле 11 октября: дожди, переменный ветер и до +13
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 октября: дожди, переменный ветер и до +13
сегодня, в 09:00, 110 419 4
Скачки напряжения и бесхозные дороги: жители Ямн бьют тревогу
Жизнь Тулы и области
Скачки напряжения и бесхозные дороги: жители Ямн бьют тревогу
вчера, в 11:49, 90 3198 0
В субботу в центре Тулы не будут продавать алкоголь
Жизнь Тулы и области
В субботу в центре Тулы не будут продавать алкоголь
сегодня, в 10:01, 10 327 1
Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети
Дежурная часть
Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети
вчера, в 15:23, 48 2462 -15

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулячка Юлия Снигирь снялась в сериале по вселенной братьев Стругацких
Тулячка Юлия Снигирь снялась в сериале по вселенной братьев Стругацких
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.